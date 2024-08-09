Нет войны, где бы служили все мужчины, – Тарас Цимбалюк о том, почему он не на фронте

Актер Тарас Цимбалюк рассказал, как реагирует на упреки людей о том, почему он не на фронте. Артист объяснил свою позицию и признался, что чувствует вину.

Актер признался, что нечем завершить реплику "Я не служу в ВСУ, однако...". Ведь для него это "пикантная" тема. Тарас Цимбалюк заметил, что чувствует давление со стороны общества.

К слову Ольга Сумская поддержала Тараса Цимбалюка после скандала: ее упрекнули из-за дочери в России

То, что я помогаю ВСУ, это обязанность каждого. Но я очень благодарен людям, которые служат в ВСУ.

Конечно, накрывает. Часто,

– поделился актер.

Тарас Цимбалюк признался, что перестал реагировать на хейт со стороны людей. По его мнению, реагировать на комментарии нет смысла. Актер не считает, что все мужчины должны быть на фронте.

"Есть люди, которые очень категоричны, поверхностные. Они считают, что все мужчины в Украине должны пойти на передовую. Они не понимают, чем это закончится, если это действительно произойдет, хотя это невозможно. Молчу о том, что нет ни одной войны в мире, где служили бы все мужчины. Это невозможно с точки зрения логистики, военного менеджмента", – заметил Тарас Цимбалюк.

Однако актер признался, что чувствует вину за то, что не служит в ВСУ. По этому поводу он не обращается к специалисту, но пытается разговаривать с собой.

Актеры – это люди больные. У нас есть даже определенные диагнозы. Не может нормальный человек в эту секунду смеяться, здесь плакать, приходить домой и нормально разговаривать с любимой. Это научно доказано. В плане психики странные вещи могут происходить в моей голове,

– сказал Тарас Цимбалюк.

Интервью с Тарасом Цимбалюком: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее Тарас Цимбалюк попал в скандал из-за того, что развлекался под российскую музыку. После волны критики он назвал свой поступок "про**бом", но обвинил людей в том, что на него "набросились" с первой же возможности несмотря на его помощь армии.