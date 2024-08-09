Актор зізнався, що немає чим завершити репліку "Я не служу в ЗСУ, проте...". Адже для нього це "пікантна" тема. Тарас Цимбалюк зауважив, що відчуває тиск з боку суспільства.

До слова Ольга Сумська підтримала Тараса Цимбалюка після скандалу: їй дорікнули через доньку в Росії

Те, що я допомагаю ЗСУ, це обов'язок кожного. Але я дуже вдячний людям, які служать в ЗСУ.

Звичайно, накриває. Часто,

– поділився актор.

Тарас Цимбалюк зізнався, що перестав реагувати на хейт з боку людей. На його думку, реагувати на коментарі немає сенсу. Актор не вважає, що усі чоловіки мають бути на фронті.

"Є люди, які дуже категоричні, поверхові. Вони вважають, що всі чоловіки в Україні повинні піти на передову. Вони не розуміють, чим це закінчиться, якщо це дійсно станеться, хоча це неможливо. Мовчу про те, що немає жодної війни у світі, де служили б всі чоловіки. Це неможливо з погляду логістики, військового менеджменту", – зауважив Тарас Цимбалюк.

Однак актор зізнався, що відчуває провину через те, що не служить у ЗСУ. З цього приводу він не звертається до спеціаліста, але намагається розмовляти з собою.

Актори – це люди хворі. У нас є навіть певні діагнози. Не може нормальна людина у цю секунду сміятися, тут плакати, приходити додому і нормально розмовляти з коханою. Це науково доведено. У плані психіки дивні речі можуть відбуватися у моїй голові,

– сказав Тарас Цимбалюк.

Інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк потрапив у скандал через те, що розважався під російську музику. Після хвилі критики він назвав свій вчинок "про**бом", але звинуватив людей у тому, що на нього "накинулися" з першої ж нагоди попри його допомогу війську.