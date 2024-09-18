Цимбалюк решил не оставлять это без внимания и обратился к хейтерам через свою страницу в инстаграме. В своих сторис актер опубликовал ответ, где четко выразил свою позицию относительно подобных обвинений.

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Тарас Цимбалюк резко ответил хейтерам: что произошло

В сети появилось видео, на котором украинский военный выражает искреннюю благодарность актерам Тарасу Цимбалюку, Ольге Сумской, Наталье Денисенко и другим, которые активно поддерживают Вооруженные Силы Украины. В частности, военный отметил, что благодаря донатам и усилиям этих актеров удалось собрать деньги для подразделения, который воюет на Харьковском направлении. Такая помощь является важной и ценной для защитников.

Однако в комментариях под видео один из пользователей решил высказать негативное мнение, обвинив актеров в том, что они делают все для собственной выгоды, прикрываясь помощью армии. Пользователь написал, что актеры "ездят бабло колотят", имея в виду, что их акции по поддержке ВСУ являются лишь поводом для личной наживы.

Тарас Цимбалюк не оставил этот комментарий без внимания и публично ответил на обвинения.

Всегда легче обесценить, обозвать и к кому-то до*баться на ровном месте. А если вы еще и даете малейший повод, то вас будут смешивать с л*йном с огромной улыбкой на лице. Особенно те, которые все время могут смотреть вам только в спину. Не надо так, народ. Хотя... Это только мотивирует и подтверждает правильность взятого курса,

– написал Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк ответил хейтерам / Скриншот из соцсетей актера

Актер Тарас Цимбалюк высказался о том, что в современном обществе многие люди склонны к поверхностным суждениям и критике, вместо того, чтобы самостоятельно участвовать в позитивных изменениях.

Он заметил, что социум часто демонстрирует "не самые высокие умственные возможности". Часть общества предпочитает осуждение других, вместо того, чтобы собственными действиями способствовать развитию и улучшению.