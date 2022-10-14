"Я мечтал о карьере в Москве": Цымбалюк откровенно о планах, которые хотел реализовать 9 лет назад

Украинский актер Тарас Цымбалюк после учёбы мечтал о карьере в российском кино. Он хотел ехать в Москву, но после 2014 все изменилось.

Когда Цымбалюк переехал в Киев, потому что родился в Черкасской области, мечтал о карьере в русскоязычных сериалах. Тогда еще до 2014 года он не воспринимал все так серьезно.

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Почему Цымбалюк хотел сниматься в российских проектах

В интервью 24 каналу актер рассказал, что когда переехал в Киев, у него была мечта сниматься в русскоязычных сериалах, потому что больше ничего не снималось. "Мое сознание было далеко до безупречного из-за того, что у меня была мечта стать актером. Раскрыться в чем-то украинском – это один шанс из миллиона".

Поэтому я снимался в российских сериалах, ездил в Москву, снимался в клипе группы "Ленинград". Даже накануне войны я снимался в российском сериале с Настей Цимбалару, с Ксенией Мишиной, с Антоном Батыревым,

– рассказал он.

Тарас Цымбалюк в интервью для 24 канала / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Цымбалюк дополнил, что мечтал о карьере в Москве до 2014 года: "Мечтал, как большинство актеров. Все сделали для того, что там (в России – 24 канал) киноиндустрия была гораздо лучше. Когда я еще учился, она была в раз сильнее нашей. Мне хотелось проявить себя в городе, где все гораздо развитее. Поэтому, конечно, у меня была такая идея в университете".

32-летний Тарас Цымбалюк снимается в кино с 2011 года. Известно, что в начале карьеры он часто сталкивался с комплексом неполноценности, когда российским актерам все, а украинским – ничего. "Мы не должны на своей земле считать топовыми актерами это все хлам, которое не нужно в Москве. У них здесь гонорары в два раза выше, чем у нас. Когда я начинал, я стоял в палатке пил чай в то время, когда актеры с России имели свой грим-вагончик со всем полноценным кейтерингом", – отмечал он ранее.

Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграма актера