Коли Цимбалюк переїхав в Київ, бо народився він у Черкаській області, мріяв про кар’єру у російськомовних серіалах. Тоді, ще до 2014 року, він не сприймав усе так серйозно.

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Чому Цимбалюк хотів зніматися у російських проєктах

В інтерв’ю 24 каналу актор розповів, що, коли переїхав у Київ, у нього була мрія зніматися в російськомовних серіалах, бо більше нічого не знімалося. "Моя свідомість була далека до бездоганної через те, що у мене була мрія стати актором. Розкритися в чомусь українському – це один шанс із мільйона".

Тому я знімався в російських серіалах, я їздив у Москву, я знімався у кліпі групи "Ленинград". Навіть напередодні війни я знімався у російському серіалі з Настею Цимбалару, з Ксенією Мішиною, з Антоном Батирєвим,

– розповів він.

Тарас Цимбалюк в інтерв’ю для 24 каналу / Фото Уляни Журби, 24 канал

Цимбалюк доповнив, що мріяв про кар’єру у Москві до 2014 року: "Мріяв, як більшість акторів. Все зробили для того, що там (у Росії, – 24 канал) кіноіндустрія була набагато кращою. Коли я ще навчався, вона була в рази сильніша за нашу. Мені хотілося проявити себе у місті, де все набагато розвинутіше. Тому, звісно, у мене була така ідея в університеті".

32-річний Тарас Цимбалюк знімається в кіно з 2011 року. Відомо, що на початку кар'єри він часто стикався з комплексом меншовартості, коли російським акторам усе, а українським – нічого. "Ми не повинні на своїй землі вважати топовими акторами цей весь непотріб, який не потрібен у Москві. У них тут гонорари у два рази вищі, ніж у нас. Коли я починав, я стояв у наметі пив чай у той час, коли актори з Росії мали свій грим-вагончик з усім повноцінним кейтерингом"​, – зазначав він раніше.

Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора