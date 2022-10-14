В інтерв’ю 24 каналу Тарас Цимбалюк розповів про свою родичку з Маріуполя, яка розмовляє російською мовою. Він наголосив, що якщо їй нав’язувати примусово говорити українською, вона стає агресивною. За його словами, це не вихід.

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Якою має бути українізація, на думку Тараса Цимбалюка

Актор "Спіймати Кайдаша" зазначив, що примусово нічого не вирішується. Він доповнив, що багато років у нас був "совок" і завжди керували так, аби все стало русифіковане, до того ж залучали пропаганду. "Війна почалась через регіони, де дуже низька свідомість", – зазначив він.

У мене колишні родичі з Маріуполя. Якщо з ними сідаєш спілкуватися, вони дуже агресивні. Якщо ти починаєш їм нав’язувати "говори українською мовою", вони не реагують позитивно. Це точно не вихід. Ти можеш подати людині приклад, пояснити, чому ти так робиш, якщо вона захоче і вона адекватна, то рано чи пізно, перейде на українську,

– пояснив Тарас Цимбалюк.

Актор поділився, що не розуміє людей, які чують російську мову і, не розібравшись, зразу починають хейтити. "Звідки ти знаєш, може, це дівчина, яка приїхала з Миколаєва, яка все життя розмовляла російською мовою… Може вона для цієї України робить набагато більше зараз? Я не бачу сенсу всіх хейтити за мову і так далі. Дуже легко судити, коли ти з центральної чи західної України, коли важко зрозуміти, чому людина все життя на Донбасі розмовляє російською мовою".

Нагадаємо, у березні колишня теща Цимбалюка дивом врятувалася з Маріуполя. Раніше актор розповідав, як їм довелося тікати на авто без лобового скла та з діркою від снаряда. Втім, в інтерв’ю 24 каналу актор повідомив, що вона вже повернулася в окупацію.

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