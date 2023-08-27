Попал на кастинг в эротический фильм, – Цымбалюк и другие актеры вспомнили свои первые пробы

26 августа отмечался Международный день актера! В этот день не только поздравляют уже известных, но признают таланты тех, кто только начинает свой путь в актерской сфере.

По случаю профессионального праздника звезды сериалов Нового канала "Связь", "Голова" и "Домик на счастье" поделились с 24 Каналом историями о своих первых пробах, а также тех, которые им больше всего запомнились.

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Тарас Цымбалюк, актер сериала "Связь"

Помню, как в начале карьеры бегал абсолютно на все что можно! Как-то даже попал на кастинг в эротический фильм (Смеется). А еще однажды увидел, как актрисы бегут на какие-то пробы и попросился с ними. Приехал неизвестно куда. Меня спросили: "А чего ты здесь? Мы ищем актрис для клипа". Я стал просить их хотя бы внести меня в базу на будущее.

В общем, в начале карьеры я совершенно не стеснялся пробоваться куда угодно. И считаю, что так должно быть! Потому что понял на пятом курсе обучения, что только около 2% актеров из всего студенческого окружения могут где-то закрепиться. Мне стало тревожно, потому что эта профессия очень понравилась еще в университете. И уже тогда понял, что хотел остаться в ней на всю жизнь.

Тарас Цымбалюк / Новый канал

Дарья Петрожицкая, актриса сериала "Домик на счастье"

Честно говоря, я не помню свои первые пробы. В моей жизни их было столько… И много неудачных. Но это обычная практика для актеров. Главное – не терять веру и продолжать дальше! Например, когда-то, в 2017 году, я пробовалась на роль Маши в "Домике на счастье". Тогда было неудачно. А вот сейчас я играю новую Машу в пятом сезоне этого сериала.

Самые запоминающиеся мои пробы были в сериале "Папик". Потому что их не было! (Смеется). Пожалуй, это мечта любой актрисы – играть роль, написанную под тебя. И огромная ответственность! Надеюсь, это не в последний раз. А вот, например, пробы для фильма "Лучшие выходные" проходили по видеосвязи, потому что мой партнер был в Германии, режиссер в США, а я в Украине. А непосредственно мы встретились уже на съемочной площадке.

Дарья Петрожицкая / Новый канал

Дмитрий Вивчарюк, актер сериала "Связь"

За мою актерскую карьеру были разные случаи. Но я всегда очень уважал кастинг-директоров, которые звонили по телефону и говорили о результате проб, даже если меня не утверждали. Хотя это в нашей киноиндустрии редкость! Только когда ты нужен, будут сами постоянно писать и звонить. Иногда я пробовался, мне говорили: "Блин, Димка, класс! Точно пройдешь, потому что это бомба". Но дальше дело не шло.

А однажды меня утвердили в рекламу, однако агентство было против. Выбрали своего человека, а режиссеру сказали, что я заболел и не могу сняться. Спустя время я пересекся с ним во время работы над другой рекламой. И узнал о своей "болезни". Тогда я и дал прикурить тому агентству. Теперь принципиально не снимаюсь в их проектах.

Больше всего мне запомнились пробы в сериал "Казаки. Абсолютно лживая история". Грубо говоря, меня утвердили в первый день кастинга. Но потом я пробовался почти со всеми актерами! Мне кажется, что перекастинговали весь Киев. Я ходил на пробы в течение трех или четырех дней, и каждый день у меня было по 3–4 партнера, пока не утвердили Женю Олейника. Партнерство с ним зашло на "ура", так что получилась очень классная, качественная работа. А еще перед съемками фильма "Довбуш" культовый режиссер Олесь Санин сам написал: "Проходишь без кастинга! Я вижу только тебя в этой роли". И мне от этого было очень приятно.

Дмитрий Вивчарюк / Новый канал

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Александр Сугак, актер сериала "Связь"

Любые пробы для меня – это факап. Даже когда утверждают! Выхожу после кастинга и понимаю, что мог сделать лучше. Не вспомню свои первые пробы. А памятными считаю каждые, на которых меня утверждают (Смеется). Они запоминаются больше всего!

Александр Сугак / Новый канал

Дмитрий Гирявец, актер сериала "Голова"

Я помню, что на своих первых пробах был очень зашуганным. Не знал, куда идти, что делать, но на зубок выучил текст (Смеется). Похоже, одни из первых проб были на проект "Заряженные". Запомнились моменты: очередь, знакомые актеры, "Добрый вечер" и "До свидания". В конце концов, на этот проект попал только на третьем сезоне и в очень странный эпизод.

А вот самый памятный кастинг был на сериал "Голова". По меньшей мере потому, что он длился около месяца. За то время ты успевал пожить с надеждой и верой в себя, потом понять, что ничего не можешь и не умеешь, а потом снова удачно перевоплощаться в своего персонажа из "Головы" и уходить из проб с хорошим настроением. Словом, эмоциональные качели – "ван лав".

Дмитрий Гирявец / Новый канал

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