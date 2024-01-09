Смотрите архивные фото со школьных лет Тараса Цымбалюка и читайте, как отреагировали подписчики актера на интересные истории из подростковой жизни.

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Тарас Цымбалюк в школьные годы: смотрите фото

Актер опубликовал подборку фотографий, где он вместе с друзьями. Цымбалюк признался, что его школьные годы были веселыми, беззаботными и важными для дальнейшего становления. По словам Тараса, произошла своеобразная "перезагрузка" в 9-10 классах, когда школьники были разделены на отрасли экономики и гуманитарии.

В моей жизни появились "мои люди" и единомышленники в юморе, появился КВН и путешествия, интерес к сцене, корсунская дискотека "Август", где можно было повзрослеть за несколько часов, футбол, эпическое открытие Lineage 2 (онлайн-игра – 24 Канал) и личный, интуитивный выбор школьных предметов, начавших наконец меня интересовать,

– рассказал Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк вспомнил истории школьных лет

Цымбалюк отметил несколько лучших моментов из своих старших школьных лет. Актер рассказал, что он и его друзья всегда особенно ожидали столового обеда, постоянно участвовали в фестивалях и соревнованиях, посещали компьютерный клуб, который для них стал святым местом. Иногда позволяли себе лишнего на выходных, но, несмотря на это, успешно учились.

Сейчас, случайно, почувствую где-то запах той котлеты или супа из школьной столовой… И вдруг заносит так далеко (2005-2007 годы) в эти неповторимые воспоминания. И мурашки по телу от радости, что я еще "ношу" это все в себе,

– поделился актер.

Подписчики Цимбалюка отреагировали на его откровенные и смешные истории. Вот что они пишут в комментариях: