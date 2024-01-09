Актер "Женского врача" ошеломил внешним видом в школьные годы: архивные фото
Источник:Тарас Цымбалюк
Известный украинский актер Тарас Цымбалюк удивил своих поклонников внешним видом в школьные годы. Он поделился интересными историями подростковой жизни со своими подписчиками в инстаграмме.
Смотрите архивные фото со школьных лет Тараса Цымбалюка и читайте, как отреагировали подписчики актера на интересные истории из подростковой жизни.
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Тарас Цымбалюк в школьные годы: смотрите фото
Актер опубликовал подборку фотографий, где он вместе с друзьями. Цымбалюк признался, что его школьные годы были веселыми, беззаботными и важными для дальнейшего становления. По словам Тараса, произошла своеобразная "перезагрузка" в 9-10 классах, когда школьники были разделены на отрасли экономики и гуманитарии.
В моей жизни появились "мои люди" и единомышленники в юморе, появился КВН и путешествия, интерес к сцене, корсунская дискотека "Август", где можно было повзрослеть за несколько часов, футбол, эпическое открытие Lineage 2 (онлайн-игра – 24 Канал) и личный, интуитивный выбор школьных предметов, начавших наконец меня интересовать,
– рассказал Цымбалюк.
Тарас Цымбалюк вспомнил истории школьных лет
Цымбалюк отметил несколько лучших моментов из своих старших школьных лет. Актер рассказал, что он и его друзья всегда особенно ожидали столового обеда, постоянно участвовали в фестивалях и соревнованиях, посещали компьютерный клуб, который для них стал святым местом. Иногда позволяли себе лишнего на выходных, но, несмотря на это, успешно учились.
Сейчас, случайно, почувствую где-то запах той котлеты или супа из школьной столовой… И вдруг заносит так далеко (2005-2007 годы) в эти неповторимые воспоминания. И мурашки по телу от радости, что я еще "ношу" это все в себе,
– поделился актер.
Подписчики Цимбалюка отреагировали на его откровенные и смешные истории. Вот что они пишут в комментариях:
- "Ощущение, будто это мои одноклассники. Есть что вспомнить...родная Черкасщина"
- "Фото на пленку начала 2000-х совсем не те, что сейчас... Они живые, не постановочные, порой смешные до невозможности... Вспомнила свои школьные снимки"
- "Прочла пост...на лице растянулась улыбка и помокли глаза...и котлеты захотелось"
- "А улыбка еще с детства голливудская! Вот тебе и фундамент!"
- "Сначала не посмотрела, кто опубликовал! Думаю, так на того актера похож, что из "Кайдашей""