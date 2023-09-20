Я понимаю своих коллег, которые там снялись, – Цымбалюк прокомментировал скандал вокруг "Юрика"

Тарас Цымбалюк прокомментировал скандал вокруг военной драмы "Юрик". Премьера фильма состоялась 24 августа и подняла шум в сети, ведь реальность жизни в Мариуполе во время осады была гораздо жестче ее художественного осмысления. После этого авторы фильма удалили его из всех ресурсов.

В "Юрике" снялась известная украинская актриса Римма Зюбина. Недавно звезда написала, что осознает свою ответственность и попросила прощения у каждого, кому сделала больно, пишет 24 Канал.

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Тарас Цымбалюк прокомментировал фильм "Юрик"

Тарас Цымбалюк в интервью с Машей Ефросининой признался, что понимает снявшихся коллег. "Но благодаря этим проектам мы все будем внимательнее к этому относиться, потому что видим, к чему это может привести".

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Актер подчеркнул: "Хорошо, что есть такие вещи, как "Буча" и "Юрик", они нам показали, как не надо. Я мог бы заскочить в такой проект, который называется "Юрик", легко. Читая сценарий, я действительно не эксперт, мог бы себе накрутить, что я все же снимаюсь в украинском кино, мы освещаем миру всю правду".

Я даже не удивлюсь, если в сценарии это все было иначе, а о ходе съемок что-то там меняли и на скорую руку эта вся дичь там всплывала, такое может быть,

– сказал он.

Тарас Цымбалюк сообщил, что не успел просмотреть ленту, но читал немало рецензий и негативных отзывов своих коллег о "Юрике". "Их слова абсолютно оправданы. У людей действительно это болит", – сказал он.

Ирма Витовская написала в своем посту, что инцидент с фильмом "Юрик" дает повод задуматься всем, кто будет производить игровой контент о войне По ее словам, снимать фильмы о событиях, где описаны темы массовых убийств – это большой цинизм. К тому же подчеркнула, что рискует впасть в немилость продюсерам, но все же сказала, что все, что они сделали – это позор".

Тарас Цымбалюк в разговоре с Машей Ефросининой: смотрите видео

Цымбалюк согласился с Ефросинией, что из-за таких высказываний актеру могут "перекрыть кислород в предоставлении работ дальше". "Например, если я знаю, что назвал какой-то проект галимым мылом и сказал, что это продюсерский двож, то меня наберет продюсер и скажет: "Чувак, ты прав, но, пожалуйста, не комментируй эти вещи. Спасибо, что ты назвал мою фамилию, но я бы этого не хотел". Я понимаю, что он просто зарабатывает деньги, ему плевать на художественное наполнение, на какую-то там фабулу, глубину и т.д.".

Ефросинина заметила, что, может, если актеры начнут так высказываться, эти продюсеры начнут думать, что нельзя настолько вонзать нож в раны людей, которые реально месяцами сидели и видели, как их родные погибают в подвалах. "Это вообще полный зашкварь", – ответил он.

К слову, украинская кастинг-директор Алла Самойленко отметила, что этот "хороший" фильм, который советуют друг другу - эксплуатация человеческой эмфатичности: "Ребенок в кадре, тема войны, которая всех без исключения триггерит – вот люди и подключаются. И плачут, говорят. Вот здесь и кроется дьявол. Это беспроигрышная тема, святая тема, о которой, если бы не возмущение мариупольцев откровенной ложью, нельзя было бы и слова сказать плохого. На это рассчитывали производители. Здесь как не сними – а своего зрителя этот продукт найдет".