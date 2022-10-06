"Кайф": Тарас Цымбалюк воспроизвел кадры из культового фильма "Леон" в новой фотосессии
Источник:Инстаграм Тараса Цымбалюка
Украинский актер Тарас Цымбалюк, известный своими ролями в "Крепостной" и "Поймать Кайдаша", удивил своих подписчиков новой фотосессией. Фото исполнено в стиле культового фильма французского режиссера Люка Бессона.
На снимках Тарас Цымбалюк предстал в роли Леона, которого в картине сыграл Жан Рено. Рядом с ним девочка Мария в роли Матильды, в которую в картине превратилась Натали Портман.
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Новая фотосессия Тараса Цымбалюка – удивительные фото
Фотографии с фотосессии актер опубликовал у себя в инстаграмме, лаконично отметив: "Леон и Матильда". Фотографом был zubarev.photographer.
Для эффектного образа Цымбалюк выбрал темные джинсы, очки против солнца, белую футболку, черные шапку и обувь. Девочка Мария выглядела более ярко, добавив в лук радужные цвета. Вместе они выглядели очень гармонично.
В комментариях подписчики выразили свое восхищение, в частности прокомментировали украинские звезды:
- Наталья Денисенко: "Класс"
- Jerry Heil: "Первое фото - из категории культовых"
- Олеся Жураковская: "Очень и очень, дорогой мой Друг!"
- Alyona alyona: "Кайф".
Фотосессия Тараса Цымбалюка в стиле фильма "Леон" / Фото из инстаграма актера
Больше реакции сети
- "Сиквелу быть! Актеры уже подобраны, по-моему, идеально";
- "Это просто что-то невероятное. Пора уже отснять украинскую версию";
- "крутая съемка";
- "Это пожар. Какие похожи!";
- "Тарас, дорогой!️ Кстати, о фильме – это очень дельный совет! Я также думаю, что это будет лучше, чем в каком-нибудь Голливуде".
Что известно о фильме "Леон"
Пожалуй, в мире не найдется любителя кино, который хотя бы раз не смотрел культовый боевик Люка Бессона "Леон". Фильм рассказывает о наемном убийце, который в свободное от работы время пытается изображать из себя обычного американца. И это ему отлично удается, пока однажды в соседней квартире не происходит жестокое убийство всей семьи. Единственная, кто сумел выжить – девочка Матильда, которая приходит за помощью к соседу Леону.
"Леон": смотрите трейлер к фильму
Оказывается, что отец школьницы имел дело с полисменами-наркоторговцами, которые и безжалостно уничтожили всю семью. Теперь правоохранители устраивают настоящую охоту на Матильду, не зная, что в ее защиту стал киллер Леон.
Оригинальные кадры из фильма "Леон" / Фото Кинориум