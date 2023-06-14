Пусть не возвращаются, – Тарас Цымбалюк разозлился на украинских мужчин за границей

Украинский актер Тарас Цымбалюк высказался о мужчинах, которые уехали за границу и не помогают украинской армии. По словам звезды "Поймать Кайдаша", люди с украинским паспортом не имеют права быть безразличными к войне в Украине.

Цымбалюк вспомнил общение со своим знакомым, который уехал из Украины и отказывается говорить о войне в своих соцсетях, а рассказывает о заведениях питания в США. Актер подчеркнул, что сейчас всем нужно напрячься, чтобы в будущем жить в свободном государстве.

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Тарас Цымбалюк высказался об украинских мужчинах, которые выехали за границу

"Поймал себя на мысли, что у меня, мягко говоря, отпало желание общаться со знакомыми мужчинами, которые выехали из Украины и абсолютно ничем не помогают родной стране в такой пизде*овый период, – написал Цымбалюк. – На днях получил милый видосик, где мой знакомый (надеюсь, не увидимся) гуляет Мангеттеном и рассказывает о заведениях США. Пишу: "Почему ты молчишь?", отвечает: "Мало подписчиков, толку от моих репостов". Говорю, из своего сра*ого пособия (а они выехали втроем) никогда не хочется пару долларов забросить на нужды армии?". Говорит: "Да это же капля в море, и мы с малышкой собираем на машину. (...) 100 отмазок парня, уехавшего в США в конце прошлым летом".

Актер подчеркнул, что через год он иногда ему писал и рассказывал, как кайфово в Америке. Впрочем, Цымбалюк отметил: "Су*а, много где кайфово. Надо сейчас всем напрячься, чтобы снова кайфово было в Украине!".

Кусок ги*на. Такое беспозвоночное население совсем не нужно перспективной Украине. Думаю, пусть лучше такие украинцы моют посуду и обслуживают другие страны. И конечно, сюда не возвращаются!

– отметил Цымбалюк.



Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграма актера

Напомним, недавно из благотворительного проекта "Эмигранты", в котором участвует Тарас Цымбалюк, на нужды наших защитников выделили 80 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на ремонт авто и тактическую одежду для бойцов.