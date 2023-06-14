В материале 24 Канала мы рассмотрим 5 знаменитостей, отказавшихся от активного присутствия в онлайн-мире. Среди них Том Голланд, Эмма Стоун и Джим Кэрри.

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5 голливудских актеров, переставших пользоваться соцсетями

Том Голланд, 27 лет

Том Голланд – английский актер, наиболее известный по роли Питера Паркера в фильмах о "Человеке-пауке" в киновселенной Marvel. Среди других известных работ звезды главная роль в мюзикле "Билли Эллиот", а также в ленте "Невозможное". В 2023 году вышел сериал "Переполненная комната", в котором он сыграл Дэнни Салливана, человека с множественными расстройствами личности. Впрочем, это шоу принесло некоторые изменения в карьере актера – он решил сделать перерыв в кино: "Это были тяжелые времена. Мы исследовали определенные эмоции, которых я точно никогда раньше не испытывал. Это шоу сломило меня".

В инстаграме Тома Голланда на данный момент 67 миллионов подписчиков, он никогда не был чужд своим подписчикам: выкладывал фото со съемок, постился романтические кадры отношений с Зендеей. Но летом 2022 года он объявил о перерыве в социальных сетях из-за проблем с психическим здоровьем, заявив: "Меня инстаграм и твиттер очень возбуждает". Затем он поддержал Stem4, известную молодежную благотворительную организацию по охране психического здоровья, и с тех пор использует свои социальные платформы для повышения осведомленности об этой организации.



Том Голланд / Фото из соцсетей актера

Эмма Стоун, 34 года

Эмма Стоун – американская актриса, одна из самых оплачиваемых в мире, стала известна благодаря роли Гвен Стейси в супергеройском фильме "Новый Человек-паук" (2012 год) и его продолжении (2014 год). Звезда была номинирована на Оскар за участие в фильме "Бердмэн", а выиграла Оскар за роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд".

У звезды почти 660 тысяч подписчиков и в последний раз она публиковала фото в роли Круэллы 90 недель назад. Эмма решила не пользоваться соцсетями.



Эмма Стоун / Bored Panda

Джим Керри, 61 год

В 2022 году Джим Керри сообщил, что планирует покидать карьеру актера. Он объяснил, что сделал достаточно в киноиндустрии и готов уйти на пенсию. За 45 лет творческой жизни, фильмография звезды насчитывает более 50 кинолент, среди которых: "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Однажды укушен", "Маска", "Глупый и еще глупее". За последние 5 лет любимый комедийный актер принял участие в таких проектах: "Шучу", "Робин Уильямс: Загляни в мою душу", "Ёж Соник", "Субботний вечер в прямом эфире" и другие.

29 ноября 2022 года Джим Керри объявил о выходе из твиттера, поблагодарил фанов за постоянную поддержку и подчеркнул, что безгранично любит их.



Джим Керри / Bored Panda

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Кира Найтли, 38 лет

Кира Найтли – одна из самых талантливых актрис Голливуда. Широкую популярность актрисе принесла лента "Бей как Бекхэм", а также картина "Король Артур", серия фильмов "Пираты Карибского моря" и лента "Гордость и предубеждения", за роль которой была номинирована на премию Оскар. В 2023 году актриса сыграла в проекте "Бостонский душитель" по мотивам реальной истории о серийном убийце в 1960-х годах.

Несмотря на огромный успех и звездный статус, Кира остается скромным и приветливым человеком, которого уважают фаны и коллеги. Интересной особенностью девушки является то, что у нее нет личного аккаунта ни в инстаграме, ни в какой-либо другой социальной сети. Она утверждает, что ее потребности удовлетворяет только электронная почта. Актриса откровенно говорит, что социальные сети создают иллюзию необходимости постоянно бороться за популярность, а ей этого не нужно.



Кира Найтли / USA Today

Блейк Лайвли, 35 лет

Блейк Лайвли полностью очистила свой Instagram-контент в 2018 году, удалив каждое изображение и прекратив подписку на всех, включая своего мужа Райана Рейнольдса. Это вызвало беспокойство среди поклонников, которое снялось, когда оказалось, что это маркетинговая стратегия. Она вернулась с загадочной публикацией о женщине по имени "Эмили", намекая на ее будущий фильм "Простая услуга", где она сыграла персонажа с таинственным образом исчезающим персонажем.

Блейк Лайвли полностью почистила свой инстаграм в 2018 году и отменила подписку на всех, включая своего мужа Райана Рейнольдса. Впрочем, позже она вернулась с загадочной публикацией о женщине по имени Эмили, намекая на премьеру фильма "Простая услуга", где она сыграла персонажа, который таинственно исчезает.



Блейк Лайвли / Bored Panda