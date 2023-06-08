По словам актера, сериал "Переполненная комната" очень его истощил. Во-первых, ему тяжело давалась роль, а, во-вторых, он совмещал работу актера и продюсера, что придало ему еще большее давление.
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Том Голланд решил сделать перерыв в кино
В сериале "Переполненная комната" Том сыграл роль Дэнни Салливана, человека с множественными расстройствами личности. "Это были тяжелые времена. Мы исследовали определенные эмоции, которые я точно никогда раньше не испытывал. Это шоу сломало меня", – поделился актер.
В своем интервью для Entertainment Weekly, актер Том Голланд признался, что настолько погрузился в свою роль, что после девяти месяцев съемок было трудно отличить себя от персонажа.
Я был им, но в своей личной жизни. Помню, как у меня было небольшое расстройство дома, и я думал, что мне нужно побрить голову, чтобы избавиться от этого персонажа. Однако съемки продолжались, и я решил не делать этого… Я такого никогда испытывал раньше,
– признался Том.
Так что актер решил взять год перерыва в кино: "Это результат того, насколько сложным было это шоу. Я чувствую, что наш тяжелый труд не был бесполезным". Голланд хочет побыть "обычным парнем из Кингстона и просто отдыхать". Об этом он признался в интервью Extra.
"Переполненная комната": смотрите трейлер