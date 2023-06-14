У матеріалі 24 Каналу ми розглянемо 5 знаменитостей, які відмовилися від активної присутності в онлайн-світі. Серед них Том Голланд, Емма Стоун та Джим Керрі.

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5 голлівудських акторів, які перестали користуватися соцмережами

Том Голланд, 27 років

Том Голланд – англійський актор, найбільш відомий за роллю Пітера Паркера у фільмах про "Людину-павука" в кіновсесвіті Marvel. Серед інших відомих робіт зірки – головна роль у мюзиклі "Біллі Елліот", а також у стрічці "Неможливе". У 2023 році вийшов серіал "Переповнена кімната", в якому він зіграв Денні Саллівана, людину з множинними розладами особистості. Втім, це шоу принесло деякі зміни в кар’єрі актора – він вирішив зробити перерву в кіно: "Це були важкі часи. Ми досліджували певні емоції, яких я точно ніколи раніше не відчував. Це шоу зламало мене".

У інстаграмі Тома Голланда на цей момент 67 мільйонів підписників, він ніколи не був чужим для своїх підписників: викладав фото зі зйомок, постив романтичні кадри стосунків з Зендеєю. Але влітку 2022 року він оголосив про перерву в соціальних мережах через проблеми з психічним здоров’ям, заявивши: "Мене інстаграм та твітер дуже збуджує". Потім він підтримав Stem4, відому молодіжну благодійну організацію з охорони психічного здоров’я, і відтоді використовує свої соціальні платформи для підвищення обізнаності про цю організацію.



Том Голланд / Фото з соцмереж актора

Емма Стоун, 34 роки

Емма Стоун – американська акторка, одна з найоплачуваніших у світі, стала відомою завдяки ролі Ґвен Стейсі в супергеройському фільмі "Нова Людина-павук" (2012 рік) та його продовженні (2014 рік). Зірка була номінована на Оскар за участь у фільмі "Бердмен", а виграла Оскар за роль у мюзиклі "Ла-Ла Ленд".

Зірка має майже 660 тисяч підписників і востаннє вона публікувала фото у ролі Круелли 90 тижнів тому. Емма вирішила наразі не користуватися соцмережами.



Емма Стоун / Bored Panda

Джим Керрі, 61 рік

У 2022 році Джим Керрі повідомив, що планує залишати кар’єру актора. Він пояснив, що зробив достатньо у кіноіндустрії та готовий піти на пенсію. За 45 років творчого життя, фільмографія зірки налічує понад 50 кінострічок, серед яких: "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Одного разу вкушений", "Маска", "Дурний і ще дурніший". За останні 5 років улюблений комедійний актор взяв участь у таких проєктах: "Жартую", "Робін Вільямс: Зазирни в мою душу", "Їжак Сонік", "Суботнього вечора в прямому ефірі" та інші.

29 листопада 2022 року Джим Керрі оголосив про вихід з твітеру, подякував фанам за постійну підтримку та наголосив, що безмежно любить їх.



Джим Керрі / Bored Panda

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Кіра Найтлі, 38 років

Кіра Найтлі – одна з найталановитіших акторок Голлівуду. Широку популярність актрисі принесла стрічка "Бий як Бекхем", а також картина "Король Артур", серія фільмів "Пірати Карибського моря" і стрічка "Гордість і упередження", за роль якої була номінована на премію Оскар. У 2023 році акторка зіграла у проєкті "Бостонський душитель" за мотивами реальної історії про серійного вбивцю у 1960-х роках.

Попри величезний успіх і зірковий статус, Кіра залишається скромною і привітною людиною, яку поважають фани та колеги. Цікавою особливістю дівчини є те, що вона не має особистого акаунту ні в інстаграмі, ні в жодній іншій соціальній мережі. Вона стверджує, що її потреби задовольняє лише електронна пошта. Акторка відверто говорить, що соціальні мережі створюють ілюзію необхідності постійно боротися за популярність, а їй цього не потрібно.



Кіра Найтлі / USA Today

Блейк Лайвлі, 35 років

Блейк Лайвлі повністю очистила свій Instagram-контент у 2018 році, видаливши кожне зображення та припинивши підписку на всіх, включаючи свого чоловіка Райана Рейнольдса. Це викликало занепокоєння серед шанувальників, яке знялося, коли виявилося, що це маркетингова стратегія. Вона повернулася із загадковою публікацією про жінку на ім’я «Емілі», натякаючи на її майбутній фільм « Проста послуга» , де вона зіграла персонажа з таким іменем, який таємничим чином зникає.

Блейк Лайвлі повністю почистила свій інстаграм у 2018 році й скасувала підписку на всіх, включаючи свого чоловіка Раяна Рейнольдса. Втім, пізніше вона повернулася із загадковою публікацією про жінку на ім’я Емілі, натякаючи на прем’єру фільму "Проста послуга", в якому вона зіграла персонажку, яка таємничо зникає.



Блейк Лайвлі / Bored Panda