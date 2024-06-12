Обвинила в неблагодарности: Валюха из "Сватов" жестоко наехала на украинскую актрису Анну Кошмал

Скандальная путинистка Татьяна Кравченко получила известность благодаря сериалу "Сваты". Актриса выступила с жесткой критикой в адрес украинской актрисы Анны Кошмал, с которой снималась в сериале.

В интервью российским СМИ путинистка Кравченко активно продвигает пропагандистские нарративы России и критикует тех, кто не поддерживает жестокую войну, которую начала Россия. На этот раз она выступила против Анны Кошмал и других сознательных коллег из "Сватов".

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Татьяна Кравченко жестоко высказалась об Анне Кошмал

По словам Татьяны Кравченко, она поражена тем, как резко и категорично Анна Кошмал высказывается обо всех актерах из "Сватов", которые поддерживают войну. Кроме того, Кравченко обвинила артистку в неблагодарности, утверждая, что Анна не помнит доброты, которую к ней проявляли, в частности, еще один пылкий путинист Федор Добронравов.

Кошмал эта... Ну, Кошмал я понимаю. Как ее Федя Добронравов, когда в Москве снимали, спасал в больнице, когда она отравилась. И вдруг... Наверное, задача там (в Украине – Кино 24) такое, я не знаю. Могла бы сказать, что не будет ничего говорить. Она так гневно, что я даже не узнала ее, когда мне показали видео. Она, главное, искренне так, с такой ненавистью о нас, будто мы с Федькой ее враги,

– жалуется путинистка.



Татьяна Кравченко / Кадр из сериала "Сваты"

Похоже, Татьяна Кравченко забыла, что российские ракеты ежедневно наносят разрушения украинским землям, на которых они годами зарабатывали деньги. А российские политики, которых она так горячо обожает, отдают приказы уничтожать и убивать украинцев, стирая с лица земли наши города и села. Итак, она, как и все путинисты, ответственна за эту катастрофу.

Кого еще обвинила Татьяна Кравченко

Скандальная путинистка также выразила свое возмущение относительно позиции Александра Феклистова, который также участвовал в сериале "Сваты". Она отметила, что разгневана тем, как россиянин открыто осудил войну, начатую Россией.

Известно, что Александр Феклистов, исполнивший роль Сан Саныча в сериале, выступил против военных преступлений, которые совершает армия России в Украине, и выехал из страны оккупантов. Еще с 2014 года актер решил, что действия руководства России неприемлемы и выразил поддержку украинцам настолько, насколько это было возможно.

Ранее в своих социальных сетях Феклистов уже выражал соболезнования украинскому народу и делился своими эмоциями.

"Дорогие мои украинские коллеги! С теми, с кем я работал, те, кто меня помнит. Я хочу выразить вам слова поддержки. Я здесь, в России, чувствую, конечно, невероятный стыд в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи по сравнению с тем, что сейчас переживает Украина", – заявлял актер.

Кравченко же жалуется, что многие актеры на самом деле не имеют понимания в политике, поэтому лучше было бы им молчать.

Путинистка Татьяна Кравченко поддерживает войну России: что известно

Путинистка неоднократно выражала поддержку оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Сейчас, когда в Украине происходит полномасштабная война, и люди гибнут, российская актриса продолжает свою работу в Москве и гастролирует по России.

Также известно, что Кравченко активно поддерживает войну в Украине и поет оды кремлевскому диктатору Путину.

Но, похоже, сама актриса уже давно находится в неадекватном состоянии. Известно, что ее неоднократно ловили на злоупотреблении алкоголем. В январе, например, она решила сорвать спектакль в театре, просто не явившись на событие. Поэтому, очевидно, что "светлое" будущее Татьяны, так же как и всей России, уже совсем близко.