Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Guardian. Сын Теда Котчеффа сказал, что "он умер от старости, мирно, в окружении близких".

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Тед Котчефф является режиссером таких фильмов: "Рэмбо: Первая кровь", "Уикенд в Берни", "Опасное пробуждение" и "Ученичество Дадди Кравица".

Он был удивительным рассказчиком. Он был невероятным, больше жизни персонажем, и он был режиссером, который мог привлечь внимание к чему-либо,

– сказала его дочь Кейт.

Что известно о Теде Котчеффе

Тед Котчефф – сын болгарско-македонских иммигрантов. Он родился 7 апреля 1931 года в Торонто. В начале 1950-х годов присоединился к Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC).

В начале 60-х годов Котчефф начал снимать полнометражные фильмы. Его дебютная работа – комедия "Тиара Таити" (1962 год) с Джеймсом Мейсоном и Джоном Миллсом в главных ролях.

Карьера режиссера пошла вверх, когда он снял австралийско-американский триллер "Опасное пробуждение". Работал над канадской комедийной драмой "Ученичество Дадди Кравица" (1974 год). Фильм получил награду "Золотой медведь" на Берлинском международном кинофестивале.

После этого работал над комедийным фильмом "Аферисты: Дик и Джейн развлекаются" с Джейн Фонда и Джорджем Сигалом в главных ролях. А среди его других успешных работ: фильм "Рэмбо: Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли и черная комедия "Уикенд в Берни", где снялся Эндрю Маккарти.

Тед Котчефф был дважды женат: на Сильвии Кей и Лайфун Чун.

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