"Тед Лассо": создатели рассекретили дату премьеры 3 сезона и презентовали трейлер

Третий сезон "Теда Лассо" стартует на Apple TV+ 15 марта 2023 года. А пока мы ждем премьеру, можем посмотреть трейлер.

Продолжение шоу будет состоять из двенадцати эпизодов. Дату релиза рассекретил вымышленный футбольный клуб "Ричмонд", тренером которого является главный герой сериала в исполнении Джейсона Судейкиса.

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"Тед Лассо" 3 сезон: сюжет и трейлер

Все двенадцать эпизодов будут выходить каждую среду вплоть до 31 мая. Создатели проекта опубликовали первый тизер третьего сезона, в котором можно увидеть членов ФК Ричмонд и самого Теда Лассо.

"Тед Лассо" 3 сезон: смотрите тизер

О чем рассказывает сериал "Тед Лассо"

Красавица Ребекка решила отомстить своему бывшему мужу виртуозным образом. Отсудив права на его футбольную команду, она нанимает тренера бейсбольной команды для того, чтобы потерять дело жизни бывшей. Но Тед Лассо – добросовестный мужчина, который берется за дело и выполняет его отлично.

Премьера первого сезона "Теда Лассо" на Apple TV+ состоялась еще в августе 2020 года, имел 10 эпизодов. Производство второго началось быстро, сразу после первого и вышло в июле 2021 в 12 сериях. Обе части получили одобрительные отзывы и общее издание. На Rotten Tomatoes рейтинг первого сезона от кинокритиков составил 92%, а второго – 98%.

"Тед Лассо" набрал около 20 номинаций на престижную телепремию США – Эмми-2021 и стал самой хорошей и популярной лентой 2021 года. В частности, Адель в одном из интервью Vogue призналась, что "Тед Лассо" – ее любимый сериал.