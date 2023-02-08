Помимо Хьюстона, в сериале может сыграть актриса Джоан Кьюсак, а в 1992 году появилась в фильме "Семейные ценности Аддамс" 1993 года в роли серийной убийцы Дебби.

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Актерский состав 2 сезона "Уенздей"

Говорят, что Анжелика возьмет на себя основные обязанности, которые покинула актриса Гвендолин Кристи, тогда как Джоан Кьюсак подписалась на загадочную новую роль, связанную с шерифом Галпином, играемым Джейми МакШейном.

Анжелика Хьюстон в роли Мортисии Аддамс 30 лет назад: смотрите видео

Напомним, что после смерти Ларисы Виммс, Академия Nevermore осталась без директора. Также существует крайне ограниченный круг кандидатов, которые могли бы занять этот пост. Ранее говорилось, что компетентная Мортисия Аддамс сможет взять на себя управление Nevermore – Академии, в которой раньше училась. Хотя мы можем подозревать, что Уенздей сделает все возможное, чтобы не допустить этого. А если это все же произойдет – то девушка постарается убрать свою мать с должности, что приведет к катастрофическим последствиям.

Дженна Ортега, безусловно, повторит свою роль Уенздей вместе с остальными членами семьи Аддамс, включая Кэтрин Зету-Джонс в роли Мортисии Аддамс и Луиса Гузмана, сыгравшего Гомеса Аддамс соответственно.

Кроме того, шоуранеры Альфред Гоф и Майлз Миллар сказали Variety, что дверь открыта для возвращения Тайлера Галпина (которого играет Гантер Двейн). К тому же, в интервью TVLine они поделились, что хотели бы включить еще больше персонажей семейки Аддамс во втором сезоне.

Персонаж Кристины Риччи, Мэрилин Торнхилл, она же Лорел, потерпела поражение, но мы точно не знаем, какова ее окончательная судьба.

Сюжет сериала

По сюжету первого сезона у девушки-аутсайдера Уенздей есть важные задачи – разобраться с ужасной серией убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую были впутаны ее родители 25 лет назад. Впрочем, ситуацию будет усложнять обучение в академии, на фоне дружбы и любви.

"Уенздей": смотрите трейлер сериала