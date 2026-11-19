Скорсезе вложил средства в реставрацию фильма "Тени забытых предков" и снял о нем видео
При поддержке его фонда был отреставрирован украинский шедевр "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Более того, американский режиссер лично записал видео, посвященное этой культовой картине.
Фильм 1965 года обрел новую жизнь в формате 4K. Восстановленную версию выпустила американская компания The Criterion Collection, специализирующаяся на сохранении мировой киноклассики.
Над реставрацией работали World Cinema Project фонда Мартина Скорсезе и итальянская Cineteca di Bologna в сотрудничестве с украинскими киноинститутами.
Что Скорсезе сказал о Параджанове
К выходу обновленной версии Скорсезе записал специальное видео, в котором рассказал об уникальности творчества Сергея Параджанова и его влиянии на мировой кинематограф.
Американский режиссер подчеркнул, что "Тени забытых предков" стали настоящим творческим прорывом Параджанова. Особенно его поразили операторская работа Юрия Ильенко, гуцульская культура и необычный визуальный язык фильма.
"Тени забытых предков": смотреть новую версию
По словам Скорсезе, Параджанов и Ильенко фактически заново изобретали кинематограф в каждом кадре.
Не обошел режиссер вниманием и противостояние Параджанова советской системе. В частности, он вспомнил, как тот отказался уступать требованиям чиновников относительно русскоязычной версии фильма.
Иронично, что картина, которую советская система пыталась втиснуть в свои рамки, спустя более 60 лет обрела новую жизнь благодаря одному из самых влиятельных режиссеров Голливуда.
Что вошло в новое издание
Помимо отреставрированной ленты, The Criterion Collection подготовила дополнительные материалы:
- видеопредисловие Мартина Скорсезе;
- новое интервью с актрисой Ларисой Кадочниковой;
- документальный фильм "Сиреневый ветер Параджанова" (2025);
- экспериментальный короткометражный фильм Shadowsur (2026);
- аудиокомментарий историка кино Джошуа Ферста.
Напомним, что фильм "Тени забытых предков" снят по одноименной повести Михаила Коцюбинского. Картина рассказывает трагическую историю любви гуцулов Ивана и Марички, которых сыграли Иван Миколайчук и Лариса Кадочникова.