Сериал по мотивам видеоигры The Last of Us уже вышел: за что хвалят зрители

Новый сериал HBO по мотивам игры The Last of Us ("Одни из нас") стартовал 15 января. Первые зрители высоко оценили картину.

Главную роль в сериале получил Педро Паскаль, хорошо известен зрителям по проектам "Мандалорец" и "Чудо-женщина 1984". Он превратился в Джоэла. А вот коллегой актера выступила талантливая Белла Рэмзи, сыгравшая роль 14-летней Элли. В видеоиграх роль Джоэла исполнил Трой Бейкер, а роль Элли – Эшли Джонсон.

На HBO Max появился первый эпизод сериала "Одни из нас": отзывы

15 января сериал "Одни из нас" стартовал на HBO Max. На Rotten Tomatoes лента получила высокий рейтинг: 99% от критиков и 98% от зрителей. Первые зрители отмечают, что сериал поражает уже из первой серии:

"Не волнуйтесь, если вы не геймер, эта серия – лучшая экранизация видеоигры – сильно вас поразит. Звезды Педро Паскаль и Белла Рэмзи превращают знакомые элементы в триумф ярости и чувств";

"Как и игра 2013 года, на которой она основана, телевизионная адаптация – такая увлекательная история о выживании, потому что в ней достаточно места для жестокости и любви, отчаяния и самоотверженности";

"Паскаль и Рэмси сыграли безупречно – эмоционально, как нарисованы! Они полностью передают физические ощущения своих персонажей";

"The Last of Us дебютирует с пилотным эпизодом, идеально передающим размах и эмоциональную глубину исходного материала благодаря сочетанию талантов за кадром и перед ним";

"Одни из нас" оказались потрясающим сериалом, несмотря на его тематическое сходство с "Ходячими мертвецами";

"Это не просто революционная адаптация видеоигры. Это отличное шоу и точка".

Педро Паскаль и Белла Рэмзи в сериале The Last of Us / Фото Empire

Сериал The Last of Us: сюжет и трейлер

За основу нового сериала Нил Дракманн взял популярную видеоигру The Last of Us. По сюжету 14-летняя девочка Элли остается одна и выживает после пандемии церебральной инфекции, когда ее родители умирают во время вспышки болезни. Защитником главной героини выступит безжалостный контрабандист Джоэл. Он будет пытаться вывезти ребенка из репрессивной карантинной зоны. Вместе главным героям придется преодолеть немало трудностей и пересечь США, утопающие в постапокалиптической разрухе.

О съемках сериала было известно в ноябре 2020 года. Над проектом работали также Крэйг Мазин и Кэролин Штраусс.

The Last of Us по мотивам одноименной игры: смотрите трейлер

График выхода всех серий

Эпизод 1 – 15 января

Эпизод 2 – 22 января

Эпизод 3 – 29 января

Эпизод 4 – 5 февраля

Эпизод 5 – 12 февраля

Эпизод 6 – 19 февраля

Эпизод 7 – 26 февраля

Эпизод 8 – 5 марта

Эпизод 9 – 12 марта

Видеосравнение игры The Last of Us и ее экранизации

Игра The Last of Us появилась на свет в 2013 году. Ее действие разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории США. В частности события происходят через 20 лет после масштабной пандемии, вызванной кордицепсом – опасно мутировавшим грибком.

На ютубе можно найти видео блогера под ником Speclizer, в котором он сравнил тизер сериала с кадрами игры The Last of Us. Известно, что сериал поведает историю первой части игры. Однако, как заявил видеоблогер, некоторые моменты будут кардинально отличаться.

Игра The Last of Us и ее экранизация: смотрите видеосравнение