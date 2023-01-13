Уже несколько недель весь мир обсуждает новую шедевральную ленту Джеймса Кэмерона. На вторую часть "Аватара" киноманы ждали 13 лет. И не зря, ведь почти сразу после выхода в прокат фильм оказался среди самых прибыльных в истории кинематографа.

Интересно "Аватар: Путь воды": как выглядят актеры, сыгравшие в шедевре Джеймса Кэмерона

Самые прибыльные фильмы всех времен (на 11 января 2023 года)

"Аватар" – 2,92 млрд долларов "Мстители: Завершение" – 2,79 млрд долларов "Титаник" – 2,20 млрд долларов "Звездные войны: Пробуждение силы" – 2,07 млрд долларов "Мстители: Война бесконечности" – 2,05 млрд долларов "Человек-паук: Домой пути нет" - 1,91 млрд долларов "Аватар: Путь воды" – 1,75 млрд долларов "Мир Юрского периода" – 1,67 млрд долларов "Король Лев" – 1,66 млрд долларов "Мстители" – 1,52 млрд долларов

"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер онлайн

Джеймс Кэмерон подтвердил, что "Аватар-2" будет продолжен. Он снимет все четыре запланированных сиквела. Режиссер будет выпускать их раз в два года до 2028 года: