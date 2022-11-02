"Путь воды" - первый из четырех запланированных сиквелов "Аватара", которые Кэмерон будет выпускать раз в два года до 2028 года. По информации The Hollywood Reporter показ ленты продлится 3 часа 10 минут – более чем на 30 минут больше, чем у первого фильма "Аватар".

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"Аватар: Путь воды" – смотрите второй трейлер фильма

"Аватар: Путь воды", действие которого, как следует из названия, в основном происходит под водой в океане, считается одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

Как отметил сценарист и режиссер Лайам О'Доннелл, в процессе создания фильма Кэмерон использовал 15 камер, две из которых были сфокусированы на лице каждого актера, а также использование подводной съемки и "инфракрасного захвата глубины для размещения компьютерных персонажей в кадре".

"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер

Чтобы кадры были более убедительны, режиссер погрузился на дно Марианской впадины и стал третьим человеком в мире, который решился на это. Актерский состав фильма, в частности Сигурни Уивер и Кейт Уинслет, а также члены съемочной группы, были обучены дышать под водой в течение двух-трех минут, чтобы снимать много сцен фильма.

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Тизер к фильму, вышедшему в мае

Тизер вышел 4 месяца назад на ютуб-канале Disney в 4K разрешении. За сутки ролик набрал безумное количество просмотров – более 10 миллионов! Предполагаемый бюджет картины составляет 250 миллионов долларов.

У видео не так много намеков на сюжет, но невероятно изображены визуальные эффекты. Пандора выглядит более потрясающей, чем когда-либо. В тизере показаны Джейк Салли и Нейтири, которых озвучили летящие в небе Сэм Уортингтон и Зои Салдана, плавающие под водой с новыми существами.

Единственная фраза в трейлере звучит от Джейка, который говорит: "Я знаю одну вещь. Куда бы мы ни пошли, эта семья – наша крепость".

"Аватар: Путь воды": смотрите тизер

Впервые о съемках фильма "Аватар 2" говорили еще в апреле 2010 года. То есть прошло целых 13 лет… Но ждать премьеру уже недолго – с 16 декабря в кинотеатрах Украины.