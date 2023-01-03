Второй фильм "Аватар: Путь воды" погружается в водные царства, существа и людей, населяющих прибрежные берега, острова, рифы и морские глубины. Продолжительность ленты составляет 3 часа 10 минут. Действие начинается в лесной нации На'ви, где Джейк Салли (Сэм Уортингтон) впервые встретил любовь всей своей жизни Нейтири (Зои Салдана), но возвращение Небесных Людей (военных и морских пехотинцев Земли) заставляет их бежать ген за горизонт. Если хотите узнать больше о персонажах – читайте дальше.

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Главные актеры "Аватару: Путь воды" и их роли

Сэм Уортингтон – Джейк Салли

Сэм Уортингтон вернулся во франшизу "Аватар" в роли Джейка Салли, который теперь постоянно живет как Нави. Джейк – лидер лесного племени Пандоры, известного как народ Оматикайя.

"Это труд любви, а не создание фильма. Вот что это похоже. Мы делали то, чего никогда раньше не делали. Мы с Джеймсом Кэмероном ладим", – прокомментировал процесс производства Сэм Уортингтон.

Сэм Уортингтон в роли Джейка Салли / Коллаж 24 канала

Сигурни Вивер – дочь Джейка и Нейтири

Сигурни Уивер в первом "Аватаре" сыграла ученую Грейс, но в "Пути воды" она возвращается с другим персонажем: приемной дочерью-подростком Кири, Джейка и Нейтири. Уивер сказала журнала Empire, что было не так уж сложно стать на место девочки-подростка.

Сигурни Вивер в роли доктора Грейси Огустина / Коллаж 24 канала

Зои Салдана – Нейтири

Зои Салданья повторила свою роль Нейтири, жены Джейка Салли и одного из лучших воинов народа Оматикайя. Актрисе удалось задержать дыхание под водой на пять минут во время съемок сцен с нырянием. Солдано сказала Variety, что шанс поработать с Джеймсом Кэмероном – это сотрудничество, которое бывает раз в жизни.

Зои Салдана в роли Нейтири / Коллаж 24 канала

Кстати говоря "Меня от этого тошнит": Кэмерон вырезал из "Аватара 2" 10-минутную сцену насилия с оружием

Клифф Кертис – Тоновари

Клифф Кертис играет Тоновари, вождя племени Меткайна. "Это пиковый опыт для меня", – сказал он прессе во время показа фильма. "Мне просто нравилось это всё. Мне нравилось быть в воде. Это было настоящим домом для меня, мне было очень комфортно".

Клифф Кертис в роли Тоновари / Коллаж 24 канала

Кейт Уинслет – Ронал

Кейт Уинслет присоединилась к франшизе "Аватар" в роли Ронала из водного племени (известного в фильме как Меткайна) и жены вождя племени Тоновиры (Клиффа Кертиса). Ронал беременна, но она все еще едет в бой, чтобы защитить свою родину. "Она сильная. Воин", – рассказала Уинслет о своем персонаже журнала Empire.

Кстати, Винслет установила рекорд во время съемок фильма, задержав дыхание на 7 минут и 15 секунд. Больше об этом читайте здесь.

Кейт Уинслет в роли Ронал / Коллаж 24 канала

Британ Далтон – Лоак, второй сын Джейка Салли и Нейтири

Британ Далтон играет Лоака, второго сына Джейка и Нейтири, который немного вспыльчив, когда дело доходит до выполнения приказов родителей. Лоак всегда попадает в большие неприятности, потому что не может точно соблюдать правила своего отца. "Он бунтарь, из тех, кто попадает в беду", – сказал Далтон.

Британ Далтон в роли Лоака, второго сына Джейка Салли и Нейтири / Коллаж 24 канала

Кроме них, в фильме сыграли:

Джованни Рибизи – Паркер Селфридж;

Эди Фалко – генерал Ардмор;

Мишель Ео – Доктор Карина Мог;

Джемейн Клемент – Доктор Ян Гарвин;

Уна Чаплин – Варанг.

Интересно о "Аватар 2"

"Путь воды" - первый из четырех запланированных сиквелов "Аватара", которые Кэмерон будет выпускать раз в два года до 2028 года. События ленты в основном происходят под водой в океане. "Аватар: Путь воды" считается одним из самых дорогих фильмов в истории кинематографа. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей Наави, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

"Аватар: Путь воды" сейчас идет в кинотеатрах. Фильму понадобилось две недели, чтобы собрать в мировом прокате 1 миллиард долларов. Известно, что только три ленты в этом году смогли собрать в прокате такие деньги: "Топ Ган: Меверик" и "Мир Юрского периода: Доминион".

Как отметил сценарист и режиссер Лайам О'Доннелл, в процессе создания фильма Кэмерон использовал 15 камер, две из которых были сфокусированы на лице каждого актера, а также использование подводной съемки и "инфракрасного захвата глубины для размещения компьютерных персонажей в кадре".

"Аватар: Путь воды": смотрите трейлер