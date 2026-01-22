Где смотреть сериал "Тихая Нава" онлайн бесплатно

Украинский сериал "Тихая Нава" продолжает набирать популярность. Премьера состоялась 15 января 2026 года.

Если вы до сих пор не успели посмотреть сериал, в материале 24 Канала мы рассказываем, где это можно сделать бесплатно и легально. Очень важно не просматривать ленту на пиратских сайтах или сервисах, ведь это нарушает авторские права.

Где смотреть сериал "Тихая Нава" бесплатно?

Смотреть сериал легально можно на "Киевстар ТВ". Для просмотра надо авторизоваться по собственному номеру телефона. Кроме того, можно получить промокоды на сериал через партнерские программы "Киевстар" с компаниями "Укрзализныця" и "Новая Почта". Для этого нужно найти их в приложениях этих компаний или в "Мой Киевстар", если у вас есть активный аккаунт.

Кстати, "Тихая Нава" это второй Original-сериал Киевстар ТВ после "Вити". Эта лента – первый украинский сериал в жанре детективного триллера в стиле true crime.

Какие еще сериалы можно посмотреть на "Киевстар ТВ"?

На платформе Киевстар ТВ можно посмотреть и немало других украинских сериалов и мировых хитов. Среди них такие:

"Элементарно"

"Настоящий детектив"

"Покерфейс

"Молчание"

"Ключи от правды"

"Следователь"

"Декстер"

Выбирайте ленту для просмотра и наслаждайтесь уже этим вечером!