Первый в Украине true-crime сериал, который с бешеным успехом ворвался в сеть, выйдет на Netflix

На стриминговой платформе Netflix запланирована премьера еще одного украинского сериала. На стриминге можно будет посмотреть "Тихую Наву".

Это первый в Украине true-crime сериал, который получил огромные просмотры с момента премьеры. О предстоящем выходе на Netflix сообщили на инстаграм-странице Netflix Ukraine.

Смотрите также От этих фильмов фанатели наши родители: культовые ленты 1980-х, которые стоит увидеть хотя бы раз

Украинский сериал "Тихая Нава" будет доступен на Netflix

На платформе Netflix состоится премьера украинского сериала, который уже успел стать настоящим хитом среди зрителей. С момента релиза он собрал большую аудиторию и вызвал оживленное обсуждение. Это сильный и качественный проект, поднимающий украинское сериальное производство на новый уровень.

К тому же, это один из первых украинских детективов в жанре true crime, основанный на реальных событиях.

Читайте также Насиловал и убивал: реальная история маньяка из Боярки, которая лежит в основе сериала "Тихая Нава"

Премьера состоится 1 апреля на Netflix.

Кто сыграл роли в сериале "Тихая Нава"?

Украинский сериал "Тихая Нава" с бешеным успехом ворвался в информационное пространство и быстро завоевал внимание зрителей. Одним из его главных преимуществ стал сильный актерский состав.

В проекте сыграли Олександр Рудинский, Анастасия Пустовит, Михаил Жонин, Сергей Кисель, Лариса Руснак, Андрей Саминин, Ирина Островская, Александра Сорока, Вероника Мишаева, Андрей Мостренко, Павел Шпегун, Константин Корецкий, Ираклий Маруашвили, Богдан Буйлук и многие другие талантливые артисты.

Сериал насчитывает 8 эпизодов, в которых сочетаются элементы детектива и триллера. Поэтому если вы сторонники такого жанра, ожидайте премьеру "Тихой Навы" на Netflix уже совсем скоро.