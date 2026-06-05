Новый фильм уже получил международное признание и был отмечен наградой за лучшую операторскую работу. Украинская премьера ленты состоится 9 июня в рамках Docudays UA в Киеве. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о фильме "Тихое наводнение".

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"Тихое наводнение" – долгожданная премьера от режиссера "Памфира": что известно?

"Тихое наводнение" – это полнометражный документальный фильм, в центре которого – религиозная община, проживающая на территории, где когда-то проходили фронты Первой и Второй мировых войн, на берегу реки Днестр. Их мирную и спокойную жизнь постоянно нарушают наводнения и война.

Фильм сосредотачивается на темах памяти, истории и философских размышлениях о доме и пацифизме.

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Оказалось, что войны, Вторая мировая, разрушенные мосты – это их система координат. То есть от наводнения к наводнению или от войны к войне. Чем моложе поколение, тем оно меньше помнит войну, а больше помнит наводнение. Чем старшее поколение, тем для них эти точки – больше как тектонические наслоения,

– поделился режиссер в разговоре с Docudays UA.



Фильм "Тихое наводнение" / Кадр из фильма

Международные СМИ очень положительно отзываются о ленте. Критики отмечают невероятную операторскую работу, сквозь призму которой раскрываются важные темы войны, памяти и травмы. Поэтому и украинский зритель, вероятно, сможет по достоинству оценить этот фильм.

Кто работал над лентой?

Дмитрий Сухолиткий-Собчук стал режиссером и сценаристом фильма. Кроме того, он приобщался к операторской работе и монтажу.

Что интересно, идея фильма "Тихое наводнение" возникла у режиссера еще в 2004 году во время сплава по Днестру. Тогда Дмитрий впервые попал в эти села, а почти через 20 лет начал документальное наблюдение за их жителями, которое впоследствии переросло в создание ленты.

А также над фильмом работали такие кинотворцы: