Это будет не первая роль певицы в кино. Ведь она уже снималась уже в 12-х фильмах. Среди них два документальных – о самой Тине Кароль: "Сила любви и голоса" и "Интонации Тины Кароль".

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Тина Кароль о съемках в кино

Ведущая напомнила Тине, что она недавно делилась своим желанием сняться в комедии. Певица подтвердила ее слова и заверила, что "Да, конечно. Это будет". Также дополнила, что она действительно получила предложение сняться в кино.

Мы сейчас на этапе утверждения дат съемок. Это мелодрама, можно сказать, комедийная. Это будет большое кино. На встрече, когда мы общались, я говорю: "Вы же понимаете, что должны так красиво и так актуально снимать, чтобы это было интересно в кинотеатрах. Хотелось бы, чтобы это кино восприняли везде,

– заявила Тина Кароль.

Интервью Тины Кароль: смотрите видео онлайн