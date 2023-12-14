Выкарабкиваюсь, – тяжелобольная Екатерина Тишкевич вышла на связь, показав фото из больницы

Известная украинская актриса, Екатерина Тишкевич, неделю находившаяся в реанимации, вышла на связь со своими поклонниками. Ранее о состоянии актрисы рассказывал ее муж, Валентин Томусяк и мама Екатерины.

А теперь Екатерина Тишкевич заверила подписчиков, что справится со всем, что ей приходится переживать сейчас. Читайте, что известно о самочувствии больной актрисы.

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Екатерина Тишкевич опубликовала фото из больницы

Продолжающая прохождение лечения украинская актриса Екатерина Тишкевич обратилась к своим подписчикам, рассказывая о самочувствии. В частности, в соцсетях она опубликовала фотографию из больницы и поделилась некоторыми деталями своего состояния. Кроме того, Тишкевич поблагодарила за всю поддержку, молитвы и теплые слова в ее сторону.

Выкарабкиваюсь. Спасибо за вашу поддержку, молитвы и донаты. Впереди путь обновления,

– отметила Екатерина.



Екатерина Тишкевич вышла на связь / Скриншот

Екатерина Тишкевич в больнице: что произошло

Екатерина Тишкевич была госпитализирована с сепсисом. В течение более недели она находилась в реанимации, а избранник знаменитости делился информацией о ее критическом состоянии здоровья.

Моя жена, Катя Тишкевич, уже седьмые сутки находится в реанимации, где врачи отчаянно борются за ее жизнь... Что стало причиной сепсиса до сих пор не известно, но уже и неважно, потому что самое главное сейчас справиться с его последствиями... Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу,

– писал мужчина.

О самочувствии Тишкевич также писала мама актрисы. Семья очень благодарна всем, кто приобщился к финансовой и моральной поддержке, в том числе также актерскому сообществу, которое не осталось в стороне.