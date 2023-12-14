А тепер Катерина Тишкевич запевнила підписників, що точно впорається зі всім, що їй доводиться переживати зараз. Читайте, що відомо про самопочуття хворої акторки.
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Катерина Тишкевич опублікувала фото з лікарні
Українська акторка Катерина Тишкевич, яка продовжує проходження лікування, звернулася до своїх підписників, розповідаючи про самопочуття. Зокрема, у соцмережах вона опублікувала фотографію з лікарні та поділилася деякими деталями свого стану. Окрім того, Тишкевич подякувала за всю підтримку, молитви та теплі слова в її сторону.
Викарабкуюсь. Дякую за вашу підтримку, молитви та донати. Попереду шлях відновлення,
– зазначила Катерина.
Катерина Тишкевич вийшла на зв'язок / Скриншот
Катерина Тишкевич в лікарні: що сталося
Катерина Тишкевич була госпіталізована з сепсисом. Протягом понад тижня вона перебувала в реанімації, а обранець знаменитості ділився інформацією про її критичний стан здоров'я.
Моя дружина, Катя Тишкевич, вже сьому добу перебуває в реанімації, де лікарі відчайдушно борються за її життя... Що стало причиною сепсису й досі не відомо, але вже й неважливо, бо найголовніше зараз впоратись з його наслідками... Найтяжче зараз легеням, печінці та серцю,
– писав чоловік.
Про самопочуття Тишкевич також писала мама акторки. Родина дуже вдячна всім, хто долучився до фінансової та моральної підтримки, зокрема також акторській спільноті, яка не залишилась осторонь.