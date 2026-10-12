Собственными руками женил бывшую жену на другом: Тоби Магуайр потряс Голливуд своим поступком

Звезда фильма "Человек-паук" Тоби Магвайр немало удивил публику, когда появился на свадьбе своей бывшей жены Дженнифер Майер. Причем актер пришел не просто поздравить молодоженов, а лично провел свадебную церемонию.

Как сообщает People, что официально развод Магвайра и Майер завершился всего несколько недель назад. А новым избранником дизайнерши стал сын нигерийского миллиардера.

Тоби Магвайр выдал бывшую жену замуж за другого

10 октября 2026 года 49-летняя дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Майер вышла замуж за бизнесмена Джеффри Огунлеси – сына нигерийского миллиардера Адебайо Огунлеси.



Тоби Магвайр на свадьбе бывшей жены / Фото BACKGRID



Роскошная свадьба состоялась на Гавайях, в пятизвездочном отеле Four Seasons Resort Lanai. Однако главным сюрпризом стал не список знаменитых гостей, а Тоби Магвайр, который лично провел церемонию бракосочетания своей бывшей жены.

Среди приглашенных были Леонардо Ди Каприо с возлюбленной Витторией Черетти, Джефф Безос с женой Лорен Санчес, Кортни Кокс и другие знаменитости. Похоже, голливудская дружба после развода вышла на совершенно новый уровень.

Развелись через 10 лет, но остались близкими

Магвайр и Майер поженились в 2007 году, однако в 2016-м объявили о разрыве. Документы на развод подали в 2020 году, а официально завершили процесс лишь 21 сентября 2026 года.



Свадьба Дженнифер Майер / Фото BACKGRID



У бывших супругов двое детей – 19-летняя дочь Руби и 17-летний сын Отис. Оба также присутствовали на свадьбе матери.

Интересно, что Дженнифер ранее рассказывала о теплых отношениях между бывшим мужем и новым избранником. По ее словам, они вместе путешествуют, отмечают дни рождения и проводят семейные праздники.

К слову, Майер и Огунлеси начали встречаться в 2023 году, а в августе 2024-го обручились. В начале 2026 года у пары родилась дочь, которая стала третьим ребенком дизайнерши.



Тоби Магвайр на свадьбе бывшей жены / Фото BACKGRID



Пока одни голливудские звезды годами делят имущество и выясняют отношения в судах, Тоби Магвайр решил лично помочь бывшей жене начать новый этап жизни. И, кажется, сценарий этой истории мог бы составить конкуренцию голливудским романтическим комедиям.

К слову, недавно стало известно о свадьба двух украинских актеров.