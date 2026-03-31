Остросюжетный криминальный минисериал, который стал самым популярным среди украинцев на Netflix
- Испанский мини-сериал "Той ночью" стал одним из самых популярных на Netflix среди украинских зрителей.
- Сюжет сериала разворачивается вокруг трех сестер, которые сталкиваются с серьезными проблемами во время отдыха в Доминикане.
Если вы ищете сериал на один вечер, идеальным выбором может стать испанская лента "Той ночью". Она прекрасно подойдет тем, кто не хочет тратить много времени на просмотр, но хочет чего-то большего, чем обычный фильм.
В материале 24 Канала рассказываем о сюжете, актерском составе и главных преимуществах этого сериала.
О чем сюжет сериала "Той ночью"?
Премьера состоялась совсем недавно, а уже сейчас сериал стал одним из самых популярных среди украинских зрителей на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает блог Tudum.
Сюжет разворачивается вокруг трех сестер – Елены, Паулы и Крис. Они отправляются на отдых в Доминикану, даже не подозревая, чем для них обернутся эти каникулы.
Сначала все складывается идеально, однако ситуация резко меняется, когда Елена попадает в ДТП – и хуже всего то, что виновной является именно она.
"Той ночью": смотрите онлайн трейлер сериала
В панике девушка обращается за помощью к сестрам и хочет скрыть то, что произошло.
Паула и Крис оказываются перед сложным выбором: рискнуть всем ради сестры или сказать правду. Решение нужно принять быстро, ведь на кону – их свобода и будущее.
Кому понравится лента?
Этот сериал станет отличным вариантом для тех, кто любит динамичные истории на один вечер. Он насчитывает всего 6 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 4 часа.
Лента сочетает сразу несколько жанров – криминал, драму и детектив, поэтому понравится тем, кто не является поклонником классических мелодрам или комедий. На сайте IMDb сериал пока получил 5.5 баллов.
Главные роли в сериале сыграли такие актеры:
- Клара Галле,
- Паула Усеро,
- Клаудия Салас,
- Падро Касабланк.
Какие еще сериалы сейчас популярны на Netflix среди украинцев?
Также украинцы на Netflix активно просматривают такие сериалы:
- "BTS: Возвращение"
- "Бриджертоны"
- "Острые козырьки"
- "Цена красоты" и другие.
А также много крутых фильмов, среди которых:
- "Острые козырьки: Бессмертный"
- "Машина войны"
- "Ну мам!"
- "Испытательный срок" и другие.