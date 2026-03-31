Остросюжетный криминальный минисериал, который стал самым популярным среди украинцев на Netflix

Если вы ищете сериал на один вечер, идеальным выбором может стать испанская лента "Той ночью". Она прекрасно подойдет тем, кто не хочет тратить много времени на просмотр, но хочет чего-то большего, чем обычный фильм.

В материале рассказываем о сюжете, актерском составе и главных преимуществах этого сериала.

О чем сюжет сериала "Той ночью"?

Премьера состоялась совсем недавно, а уже сейчас сериал стал одним из самых популярных среди украинских зрителей на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает блог Tudum.

Сюжет разворачивается вокруг трех сестер – Елены, Паулы и Крис. Они отправляются на отдых в Доминикану, даже не подозревая, чем для них обернутся эти каникулы.

Сначала все складывается идеально, однако ситуация резко меняется, когда Елена попадает в ДТП – и хуже всего то, что виновной является именно она.

В панике девушка обращается за помощью к сестрам и хочет скрыть то, что произошло.

Паула и Крис оказываются перед сложным выбором: рискнуть всем ради сестры или сказать правду. Решение нужно принять быстро, ведь на кону – их свобода и будущее.

Кому понравится лента?

Этот сериал станет отличным вариантом для тех, кто любит динамичные истории на один вечер. Он насчитывает всего 6 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 4 часа.



Самые популярные сериалы среди украинцев на Netflix / Фото Netflix

Лента сочетает сразу несколько жанров – криминал, драму и детектив, поэтому понравится тем, кто не является поклонником классических мелодрам или комедий. На сайте IMDb сериал пока получил 5.5 баллов.

Главные роли в сериале сыграли такие актеры:

Клара Галле,

Паула Усеро,

Клаудия Салас,

Падро Касабланк.

