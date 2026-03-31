Кино Что посмотреть на Netflix Остросюжетный криминальный минисериал, который стал самым популярным среди украинцев на Netflix
31 марта, 11:50
Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Испанский мини-сериал "Той ночью" стал одним из самых популярных на Netflix среди украинских зрителей.
  • Сюжет сериала разворачивается вокруг трех сестер, которые сталкиваются с серьезными проблемами во время отдыха в Доминикане.

Если вы ищете сериал на один вечер, идеальным выбором может стать испанская лента "Той ночью". Она прекрасно подойдет тем, кто не хочет тратить много времени на просмотр, но хочет чего-то большего, чем обычный фильм.

В материале 24 Канала рассказываем о сюжете, актерском составе и главных преимуществах этого сериала.

О чем сюжет сериала "Той ночью"?

Премьера состоялась совсем недавно, а уже сейчас сериал стал одним из самых популярных среди украинских зрителей на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает блог Tudum.

Сюжет разворачивается вокруг трех сестер – Елены, Паулы и Крис. Они отправляются на отдых в Доминикану, даже не подозревая, чем для них обернутся эти каникулы.

Сначала все складывается идеально, однако ситуация резко меняется, когда Елена попадает в ДТП – и хуже всего то, что виновной является именно она.

В панике девушка обращается за помощью к сестрам и хочет скрыть то, что произошло.

Паула и Крис оказываются перед сложным выбором: рискнуть всем ради сестры или сказать правду. Решение нужно принять быстро, ведь на кону – их свобода и будущее.

Кому понравится лента?

Этот сериал станет отличным вариантом для тех, кто любит динамичные истории на один вечер. Он насчитывает всего 6 эпизодов, которые можно посмотреть примерно за 4 часа.


Самые популярные сериалы среди украинцев на Netflix / Фото Netflix

Лента сочетает сразу несколько жанров – криминал, драму и детектив, поэтому понравится тем, кто не является поклонником классических мелодрам или комедий. На сайте IMDb сериал пока получил 5.5 баллов.

Главные роли в сериале сыграли такие актеры:

  • Клара Галле,
  • Паула Усеро,
  • Клаудия Салас,
  • Падро Касабланк.

Какие еще сериалы сейчас популярны на Netflix среди украинцев?

Также украинцы на Netflix активно просматривают такие сериалы:

  • "BTS: Возвращение"
  • "Бриджертоны"
  • "Острые козырьки"
  • "Цена красоты" и другие.

А также много крутых фильмов, среди которых:

  • "Острые козырьки: Бессмертный"
  • "Машина войны"
  • "Ну мам!"
  • "Испытательный срок" и другие.