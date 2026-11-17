Как сообщает Page Six, Том Арнольд признался, что не занимался сексом в течение десяти лет, а на свидания не ходил примерно девять с половиной лет. Причиной он назвал свое отношение к женщинам своего возраста, которых раньше считал непривлекательными.

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Почему Том Арнольд десять лет жил без секса

Актер рассказал, что когда знакомые советовали ему встречаться с ровесницами, он реагировал довольно резко.

"Вы видели людей моего возраста? Мы же просто отвратительны", – вспоминает Арнольд свои прежние слова.

Впрочем, в последнее время взгляды голливудской звезды изменились. Во время гастролей с комедийным шоу My Crazy X-Wife он познакомился со многими женщинами, которые заставили его пересмотреть собственные стереотипы.

"Я понял, что есть много веселых, умных и сексуальных женщин за 60", – признался актер.

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Четыре развода и скандальный брак

Том Арнольд / Фото Getty Images



Том Арнольд был женат четыре раза. Самым громким стал его брак с актрисой Розанной Барр, который длился с 1990 по 1994 год.

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Их развод сопровождался серьезными обвинениями. В частности, Барр заявляла в судебных документах о физическом и психологическом насилии со стороны мужа.

Сам Арнольд впоследствии пережил проблемы с зависимостью и сложный период восстановления здоровья.

От последнего брака с Эшли Грауссман у актера двое детей – 13-летний Джакс и 10-летняя Квинн.



Сейчас же актер одинок и мечтает встретить женщину, которая по-настоящему полюбит его

Кстати, стало известно, что Жерар Депардье признал свою вину в сексуальных домогательствах.