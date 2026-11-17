Як повідомляє Page Six, Том Арнольд зізнався, що не мав сексу протягом десяти років, а на побачення не ходив приблизно дев'ять із половиною. Причиною він назвав власне ставлення до жінок свого віку, яких раніше вважав непривабливими.

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Чому Том Арнольд десять років жив без сексу

Актор розповів, що коли знайомі радили йому зустрічатися з ровесницями, він реагував доволі різко.

Ви бачили людей мого віку? Ми ж просто огидні, – пригадує Арнольд свої колишні слова.

Утім, останнім часом погляди голлівудської зірки змінилися. Під час гастролей із комедійним шоу My Crazy X-Wife він познайомився з багатьма жінками, які змусили його переглянути власні стереотипи.

Я зрозумів, що є багато веселих, розумних і сексуальних жінок за 60, – зізнався актор.

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Чотири розлучення та скандальний шлюб

Том Арнольд / Фото Getty images



Том Арнольд був одружений чотири рази. Найгучнішим став його шлюб з акторкою Розанною Барр, який тривав із 1990 до 1994 року.

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Їхнє розлучення супроводжувалося серйозними звинуваченнями. Зокрема, Барр заявляла в судових документах про фізичне та психологічне насильство з боку чоловіка.

Сам Арнольд згодом пережив проблеми із залежністю та складний період відновлення здоров'я.

Від останнього шлюбу з Ешлі Грауссман актор має двох дітей – 13-річного Джакса та 10-річну Квінн.



Зараз же актор самотній та мріє про те, що бзустріти жінку ,яка його справді покохає

До речі, стало відомо, що Жерар Депардьє визнав провину у сексуаьних домаганнях.