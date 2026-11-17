Як повідомляє Variety, 16 листопада Депардьє відкликав апеляцію на рішення суду, який визнав його винним у сексуальному насильстві щодо двох жінок під час зйомок фільму "Зелені віконниці" у 2021 році. Таким чином, вирок у вигляді 18 місяців позбавлення волі умовно набув остаточної сили.

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Що заявив Жерар Депардьє

Актор оприлюднив заяву під назвою "Я чую", у якій визнав відповідальність за судовий вирок та перепросив у постраждалих.

Правосуддя висловилося. Мене визнали винним. Я приймаю це й беру на себе відповідальність за цей вирок, – заявив Депардьє.

Він також зізнався, що роками прикривався провокаціями та вульгарною поведінкою на знімальних майданчиках, не усвідомлюючи наслідків власних слів і вчинків.

Жерар Депардьє / Фото Associated Press



За словами актора, він ніколи не мав наміру завдавати жінкам болю, однак тепер розуміє, що відсутність такого наміру не скасовує заподіяної шкоди.

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Я зрозумів, що належав до світу, якого більше не існує, – підсумував Депардьє.

Чим завершилася справа проти актора

13 травня 2025 року паризький суд визнав Депардьє винним у сексуальному насильстві щодо двох працівниць знімальної групи.

Окрім 18 місяців умовного ув'язнення, суд заборонив актору протягом двох років обіймати виборні посади та постановив внести його до французького реєстру осіб, засуджених за сексуальні й насильницькі злочини.

Нова адвокатка Депардьє Дельфін Меє пояснила, що рішення відкликати апеляцію стало результатом тривалих роздумів. За її словами, актор також не хотів змушувати заявниць знову проходити через судові слухання.

Однак юридичні проблеми Депардьє на цьому не закінчуються. Він залишається фігурантом окремої справи за звинуваченнями акторки Шарлотти Арну в зґвалтуванні у 2018 році. Депардьє ці звинувачення заперечує.

26 листопада апеляційний суд Парижа має визначити, чи відбудеться судовий процес у цій справі.

Нагадаємо, нещодавно колишнього чоловіка Кеті Перрі засудили за сексуальні домагання.