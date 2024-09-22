Том Фелтон доказал, что может быть первоклассным актером не только в мире волшебников и ведьм, но и на кино и телевидении. Сегодня, 22 сентября, ему исполняется 37 лет. Кино 24 расскажет о лучших ролях актера кроме его культового персонажа Драко.

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"Объединенное королевство"

Биографическая драма, основана на реальных событиях, рассказывает о романтических отношениях африканца Серетсе Кхамы и британки Рут Уильямс, что оборачиваются международным скандалом.



Том Фелтон в кино / Кадр из фильма

Фелтон сыграл Руфуса Ланкастера, злодея-комиссара. Его персонаж был вымышленный, но важный для истории.

"Меган Ливи"

Драматический фильм основан на реальных событиях жизни Меган Ливи – молодой женщины, которая была морским пехотинцем, а также ее собаки Рекса. Они получили ранения в Ираке.



Том Фелтон в кино / Кадр из фильма

Том Фелтон воплотил роль Эндрю Дина, ветерана-кинолога. Он помог Меган и учил ее. Хотя его роль второстепенная, она решающая для сюжетной линии.

"Белль"

Британская драма рассказывает о дочери английского адмирала и темнокожей женщины. Дайду Элизабет Белль родилась вне брака, а потому на ее долю выпадают непростые обстоятельства.



Том Фелтон в кино / Кадр из фильма

Том Фелтон играет отвратительного Джеймса Эшфорда, который является расистом и ненавидит женщин. Но каким бы ужасным ни был персонаж, актеру удалось воплотиться в роль и показать ее очень правдоподобно.

"Против солнца"

События американской драмы разворачиваются во времена Второй мировой войны. Она основана на реальных событиях и рассказывает о выживании главных героев – пилота, бомбардира и радиста – в сверхсложных условиях.



Том Фелтон в кино / Кадр из фильма

Том Фелтон исполнил главную роль Тони Пастулы. Он смог дать зрителям почувствовать то, через что прошел его персонаж.