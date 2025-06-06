Легендарный Драко Мелфой возвращается: Том Фелтон снова сыграет персонажа из Гарри Поттера

Через 14 лет с момента выхода фильмов о Гарри Поттере британский актер Том Фелтон снова вернется к роли Драко Мелфоя. Правда, на этот раз это будет не кинолента.

Фелтон сыграет слизеринца в бродвейской постановке. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание People.

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Том Фелтон возвращается к роли Драко Мелфоя: что известно

Бродвейская постановка будет называться "Гарри Поттер и проклятое дитя". Известно, что актер будет играть Драко в Lyric Theatre в Нью-Йорке с 11 ноября в течение 19 недель.

Это ситуация, в которой хочется себя ущипнуть. Я все еще думаю, что это сон. Я отпустил этого персонажа 16 лет назад, а теперь получил шанс снова войти в его роль – на этот раз как отец, в новой истории – я встречаюсь с Драко как взрослый, и это очень смущает,

– сказал Фелтон.

Том отметил, что он восторгов от того, что может довести историю своего персонажа до конца и поделиться ею с крупнейшим сообществом фанатов в мире.

О бродвейской постановке известно, что действие спектакля разворачивается через 19 лет после окончания седьмой книги "Гарри Поттер и смертельные реликвии". Все начинается со всем известной платформы, где Гарри и его жена прощаются со своим младшим сыном Альбусом, который отправляется на обучение в школу магии.

Кстати, недавно ИИ показал персонажей "Гарри Поттера" работниками АТБ. Узнайте, как это выглядит – по ссылке.