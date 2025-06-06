Фелтон зіграє слизеринця у бродвейській постановці. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання People.

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Том Фелтон повертається до ролі Драко Малфоя: що відомо

Бродвейська постановка матиме назву "Гаррі Поттер і прокляте дитя". Відомо, що актор гратиме Драко в Lyric Theatre в Нью-Йорку з 11 листопада впродовж 19 тижнів.

Це ситуація, в якій хочеться себе вщипнути. Я все ще думаю, що це сон. Я відпустив цього персонажа 16 років тому, а тепер отримав шанс знову увійти в його роль – цього разу як батько, в новій історії – я зустрічаюся з Драко як дорослий, і це дуже бентежно,

– сказав Фелтон.

Том зазначив, що він захватів від того, що може довести історію свого персонажа до кінця і поділитися нею з найбільшою спільнотою фанатів у світі.

Про бродвейську постановку відомо, що дія вистави розгортається через 19 років після закінчення сьомої книги "Гаррі Поттер і смертельні реліквії". Все починається з усім відомої платформи, де Гаррі і його дружина прощаються зі своїм молодшим сином Альбусом, який вирушає на навчання до школи магії.

До речі, нещодавно ШІ показав персонажів "Гаррі Поттера" працівниками АТБ. Дізнайтесь, як це виглядає – за посиланням.