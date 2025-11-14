Том Фелтон в роли Драко Мелфоя поразил Бродвей: публика стоя аплодировала
- Том Фелтон дебютировал на Бродвее в спектакле "Гарри Поттер и Проклятое дитя" в традиционном образе Драко Мелфоя.
- Сначала его участие планировалось до марта 2026 года, но благодаря популярности он продолжит выступать до мая 2026 года.
Том Фелтон, известный миллионам по роли Драко Мелфоя, дебютировал на Бродвее. Он присоединился к актерскому составу в спектакле "Гарри Поттер и Проклятое дитя", идущем в нью-йоркском театре Lyric.
После его появления на сцене зал взорвался овациями. Аплодисменты не утихали почти пол минуты, а сам актер едва сдерживал радостную улыбку. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу cursedchildus, где появилось видео со спектакля.
К зрителям Том Фелтон появился в традиционном для Драко Мелфоя образе. Он надел темный костюм, похожий на мантию, с аккуратным воротничком и прямым силуэтом к которому добавил туфли. Также актер надел светлый парик, аккуратно зачесанный назад.
О том, что Фелтон присоединится к труппе постановки стало известно еще в июне. Сначала он должен был играть в спектакле до 22 марта 2026 года, но из-за огромного интереса публики актер согласился продлить свое участие еще на семь недель. Поэтому увидеть его на сцене нью-йоркского театра можно будет до 10 мая 2026 года, как указано на сайте Harry Potter on Broadway.
О чем постановка "Гарри Поттер и Проклятое дитя"?
- Эта пьеса создана британским драматургом Джеком Торном по сюжету Торна, Дж. К. Роулинг и режиссера Джона Тиффани.
- Она переносит зрителей в будущее вселенной Гарри Поттера.
- События в постановке разворачиваются через 19 лет после финала оригинальной истории. В центре сюжета – уже взрослые Гарри, Гермиона, Рон и Драко, а также их дети, которые теперь также вместе учатся в Хогвартсе.