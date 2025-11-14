Том Фелтон в роли Драко Мелфоя поразил Бродвей: публика стоя аплодировала

Том Фелтон, известный миллионам по роли Драко Мелфоя, дебютировал на Бродвее. Он присоединился к актерскому составу в спектакле "Гарри Поттер и Проклятое дитя", идущем в нью-йоркском театре Lyric.

После его появления на сцене зал взорвался овациями. Аплодисменты не утихали почти пол минуты, а сам актер едва сдерживал радостную улыбку. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу cursedchildus, где появилось видео со спектакля.

К зрителям Том Фелтон появился в традиционном для Драко Мелфоя образе. Он надел темный костюм, похожий на мантию, с аккуратным воротничком и прямым силуэтом к которому добавил туфли. Также актер надел светлый парик, аккуратно зачесанный назад.



О том, что Фелтон присоединится к труппе постановки стало известно еще в июне. Сначала он должен был играть в спектакле до 22 марта 2026 года, но из-за огромного интереса публики актер согласился продлить свое участие еще на семь недель. Поэтому увидеть его на сцене нью-йоркского театра можно будет до 10 мая 2026 года, как указано на сайте Harry Potter on Broadway.

О чем постановка "Гарри Поттер и Проклятое дитя"?