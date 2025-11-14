Том Фелтон у ролі Драко Мелфоя вразив Бродвей: публіка стоячи аплодувала

Том Фелтон, відомий мільйонам за роллю Драко Мелфоя, дебютував на Бродвеї. Він приєднався до акторського складу у виставі "Гаррі Поттер і Прокляте дитя", що йде в нью-йоркському театрі Lyric.

Після його появи на сцені зал вибухнув оваціями. Оплески не вщухали майже пів хвилини, а сам актор ледь стримував радісну посмішку. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку cursedchildus, де з'явилося відео з вистави.

До глядачів Том Фелтон з'явився в традиційному для Драко Мелфоя образі. Він одягнув темний костюм, схожий на мантію, з акуратним комірцем і прямим силуетом до якого додав туфлі. Також актор одягнув світлу перуку, акуратно зачесану назад.



Про те, що Фелтон приєднається до трупи постановки стало відомо ще в червні. Спершу він мав грати у виставі до 22 березня 2026 року, та через величезний інтерес публіки актор погодився продовжити свою участь ще на сім тижнів. Тож побачити його на сцені нью-йоркського театру можна буде аж до 10 травня 2026 року, як зазначено на сайті Harry Potter on Broadway.

Про що постановка "Гаррі Поттер і проклята дитина"?