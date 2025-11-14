Том Фелтон у ролі Драко Мелфоя вразив Бродвей: публіка стоячи аплодувала
- Том Фелтон дебютував на Бродвеї у виставі "Гаррі Поттер і Прокляте дитя" у традиційному образі Драко Мелфоя.
- Спершу його участь планувалася до березня 2026 року, але завдяки популярності він продовжить виступати до травня 2026 року.
Том Фелтон, відомий мільйонам за роллю Драко Мелфоя, дебютував на Бродвеї. Він приєднався до акторського складу у виставі "Гаррі Поттер і Прокляте дитя", що йде в нью-йоркському театрі Lyric.
Після його появи на сцені зал вибухнув оваціями. Оплески не вщухали майже пів хвилини, а сам актор ледь стримував радісну посмішку. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку cursedchildus, де з'явилося відео з вистави.
До глядачів Том Фелтон з'явився в традиційному для Драко Мелфоя образі. Він одягнув темний костюм, схожий на мантію, з акуратним комірцем і прямим силуетом до якого додав туфлі. Також актор одягнув світлу перуку, акуратно зачесану назад.
Про те, що Фелтон приєднається до трупи постановки стало відомо ще в червні. Спершу він мав грати у виставі до 22 березня 2026 року, та через величезний інтерес публіки актор погодився продовжити свою участь ще на сім тижнів. Тож побачити його на сцені нью-йоркського театру можна буде аж до 10 травня 2026 року, як зазначено на сайті Harry Potter on Broadway.
Про що постановка "Гаррі Поттер і проклята дитина"?
- Ця п'єса створена британським драматургом Джеком Торном за сюжетом Торна, Дж. К. Ролінґ та режисера Джона Тіффані.
- Вона переносить глядачів у майбутнє всесвіту Гаррі Поттера.
- Події в постановці розгортаються через 19 років після фіналу оригінальної історії. У центрі сюжету – вже дорослі Гаррі, Герміона, Рон і Драко, а також їхні діти, які тепер також разом вчаться в Гоґвортсі.