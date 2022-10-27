Локи из фильмов Marvel впервые стал отцом: на ком женат актер Том Гиддлстон

Британский 41-летний актер Том Гиддлстон, сыгравший Локи во вселенной Marvel впервые стал отцом. Перед какими трудностями предстала знаменитость после рождения первенца – читайте дальше.

Том Гиддлстон женат на 38-летней Зави Эштон. Звездные супруги не захотели раскрывать пол ребенка и сообщать имя публике.

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Том Гиддлстон впервые стал отцом

После рождения первенца пара предстала перед трудностями – бессонными ночами и тревожностью, которой раньше не было.

Том и Зави любят быть родителями и исполнены радости. Как родители, они столкнулись с рядом проблем — мало спят и очень взволнованы.

– сообщил источник, близкий к Гиддлстон и Эштон.

Беременность жены Тома Гиддлстона заметили в июне на премьере фильма "Список мистера Малкольма", где Эштон сыграла одну из главных ролей – светскую женщину 19 века Джулию, которая ухаживает и впоследствии стремится отомстить завистливому парню мистеру Малкольму. На событие актриса пришла в платье от узбекистанского бренда Sabina Bilenko Couture, которое не скрывало уже достаточно округлого живота.

Зави Эштон родила ребенка от Тома Гиддлстона / Фото с инстаграма Sabina Bilenko Couture

Что известно об отношениях Тома Гиддлстона и Зави Эштон

Оба актера встречаются уже около 4 лет. В 2019 году они вместе сыграли в пьесе "Измена" и с тех пор, вероятно, начали общаться.

Публично пара рассказала о своих отношениях в 2021 году, появившись вместе на красной дорожке Tony Awards. В марте 2022 года стало известно, что пара обручилась. Актер тогда сообщал, что стал очень счастлив.

Фильмография Тома Гиддлстона

Киноманы знают звезду из знаменитой ленты Marvel "Тор", где он сыграл роль Локи и одноименного популярного сериала. Кроме этого, к самым известным ролям можно отнести участие в следующих проектах: