Том Гіддлстон одружений з 38-річною Заві Ештон. Зіркове подружжя не захотіло розкривати стать дитини та повідомляти ім’я публіці.

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Том Гіддлстон вперше став батьком

Після народження первістка пара постала перед труднощами – недоспаними ночами та тривожністю, якої раніше не було.

Том і Заві люблять бути батьками й сповнені радістю. Як батьки, вони зіткнулися з низкою проблем — мало сплять і дуже схвильовані,

– повідомило джерело, близьке до Гіддлстон та Ештон.

Вагітність дружини Тома Гіддлстона помітили у червні на прем'єрі фільму "Список містера Малкольма", де Ештон зіграла одну з головний ролей – світську жінку 19-го століття Джулію, яка доглядає і згодом прагне помститися заздрісному парубку містеру Малкольму. На подію акторка прийшла у сукні від узбекистанського бренду Sabina Bilenko Couture, яка не приховувала вже достатньо округлий живіт.

Заві Ештон народила дитину від Тома Гіддлстона / Фото з інстаграму Sabina Bilenko Couture

Що відомо про стосунки Тома Гіддлстона і Заві Ештон

Обидвоє акторів зустрічаються вже близько 4 років. У 2019 році вони разом зіграли у п'єсі "Зрада" і відтоді, ймовірно, почали спілкуватися.

Публічно пара розповіла про свої стосунки у 2021 році, з’явившись разом на червоній доріжці Tony Awards. У березні 2022 року стало відомо, що пара заручилась. Актор тоді повідомляв, що став дуже щасливим.

Фільмографія Тома Гіддлстона

Кіномани знають зірку зі знаменитої стрічки Marvel "Тор", де він зіграв роль Локі та однойменного популярного серіалу. Крім цього, до найвідоміших ролей можна віднести участь у таких проєктах: