В інстаграмі 33-річна зірка повідомила, що стане мамою. Вона опублікувала світле фото з голим животиком. Хто її коханий, зірка не повідомляє.
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Дарія Рибак, яка знялася в серіалах "Папік" та "Свати" вагітна первістком
У сторіс актриса розповіла, що вже дуже давно хотіла поділитися зі своїми шанувальниками гарною новиною. Вона написала: "У кожного з нас є причина жити. У кожного з нас, кожного дня, є причини прокидатися, посміхатися, дякувати за життя і насолоджуватися цим життям! Моя причина у мене зараз під серцем. Це моє чудо, моє щастя і мій спокій… Ваша – як мінімум, у відображенні дзеркала! Життя триває! Його неможливо зупинити! Не забувайте про це!".
Моє тихе щастя,
– Дарія підписала фото.
Вагітна Дарія Рибак / Фото з інстаграму зірки
Підписники не стримали емоцій і в коментарях щиро потішилися за Дарію. Зокрема колегу привітали:
- Настя Цимбалару,
- Катерина Тишкевич,
- Дарія Петрожицька
- Мішель Андраде.
Як відомо, зараз зірка знаходиться у Валенсії.
Що відомо про Дарію Рибак
Українська актриса театру та кіно народилася у 1989 році. Вона навчалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого. Дебютувала у 2010 році на сцені Київського академічного театру драми й комедії на лівому березі Дніпра.
За її плечима участь у понад 25 телевізійних проєктах. Зіграла у таких серіалах:
- "Папік";
- "Свати";
- "100 тисяч хвилин разом";
- "Сувенір з Одеси";
- "Повернення Мухтара-7";
- "Таємниці";
- "Сонячний листопад" та інші.