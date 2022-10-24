В інстаграмі 33-річна зірка повідомила, що стане мамою. Вона опублікувала світле фото з голим животиком. Хто її коханий, зірка не повідомляє.

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Дарія Рибак, яка знялася в серіалах "Папік" та "Свати" вагітна первістком

У сторіс актриса розповіла, що вже дуже давно хотіла поділитися зі своїми шанувальниками гарною новиною. Вона написала: "У кожного з нас є причина жити. У кожного з нас, кожного дня, є причини прокидатися, посміхатися, дякувати за життя і насолоджуватися цим життям! Моя причина у мене зараз під серцем. Це моє чудо, моє щастя і мій спокій… Ваша – як мінімум, у відображенні дзеркала! Життя триває! Його неможливо зупинити! Не забувайте про це!".

Моє тихе щастя,

– Дарія підписала фото.



Вагітна Дарія Рибак / Фото з інстаграму зірки

Підписники не стримали емоцій і в коментарях щиро потішилися за Дарію. Зокрема колегу привітали:

Настя Цимбалару,

Катерина Тишкевич,

Дарія Петрожицька

Мішель Андраде.

Як відомо, зараз зірка знаходиться у Валенсії.

Що відомо про Дарію Рибак

Українська актриса театру та кіно народилася у 1989 році. Вона навчалася у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенко-Карого. Дебютувала у 2010 році на сцені Київського академічного театру драми й комедії на лівому березі Дніпра.

За її плечима участь у понад 25 телевізійних проєктах. Зіграла у таких серіалах: