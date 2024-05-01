По случаю празднования "агатовой" свадьбы актер опубликовал нежное фото, на котором они изображены вместе с любимой. А Рита на своей странице в соцсетях также сделала пост, где поделилась целой подборкой совместных фотографий.

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Том Хэнкс и Рита Уилсон празднуют годовщину свадьбы: трогательное фото

На своей инстаграм-странице звезда знаменитого "Фореста Гампа" опубликовал фотографию, где он улыбается, обнимая свою возлюбленную во время отдыха на яхте. Знаменитость также отметил, что они вместе уже 36 лет.

1988? 30 апреля? Какая круглая дата. Супруги Уилсон и Хэнкс официально стали женой и мужем. 36 лет! С тех пор ничего, кроме любви. Спасибо,

– подписал фотографию Том.

Со своей стороны, Рита также отметила своего любимого публично по случаю этого важного праздника. На своей странице актриса опубликовала целую серию совместных фотографий, сделанных в разные периоды их жизни, включая моменты отдыха и участие в светских мероприятиях.

В комментариях поклонники тепло поздравили супругов и написали свои слова восхищения их парой.

Кто такой Том Хэнкс

Американский актер и продюсер начинал свою карьеру в комедиях для семейного просмотра, в частности в фильме "Большой" (1988), но быстро получил признание как серьезный драматический актер.

Он получил Оскар два года подряд за главные роли в фильмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994). Также известен благодаря фильмам "Большой", "Спасти рядового Райана" и "Изгой", за которые получил номинации на Оскар.

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Кроме этих фильмов, он снялся в таких картинах, как "Аполлон-13", "Зеленая миля", "Вам письмо", а также получил известность своим голосом в мультфильме "История игрушек", где он озвучивал ковбоя Вуди.