Том Круз может получить самый большой гонорар в истории Голливуда: о какой сумме идет речь

Знаменитый Том Круз может стать самым высокооплачиваемым актером в истории Голливуда. Это произойдет при условии, что он получит рекордный гонорар за роль в фильме "Топ Ган 3".

Речь идет о его новом соглашении со студией Paramount. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Какой рекордный гонорар может получить Том Круз?

Если заработок актера превысит 130 миллионов долларов благодаря фиксированному гонорару и доле от прибыли, он может стать самым высокооплачиваемым актером в истории Голливуда.

Новое соглашение, которое актер заключил со студией Paramount, предусматривает не только его возвращение к роли Пита "Меверика" Митчелла, но и участие в качестве продюсера во франшизе.

Премьера третьей части фильма запланирована на лето 2028 года. Если "Топ Ган 3" повторит или превысит кассовые сборы предыдущей ленты, общие выплаты Тому Крузу могут достичь более 130 миллионов долларов. Лента уже находится на стадии производства. Об этом сообщало издание The Guardian.

Что известно о заработках Тома Круза?