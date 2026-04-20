Том Круз может получить самый большой гонорар в истории Голливуда: о какой сумме идет речь
- Том Круз может стать самым высокооплачиваемым актером в истории Голливуда, если его заработок за "Топ Ган 3" превысит 130 миллионов долларов.
- Новое соглашение со студией Paramount предусматривает его роль в фильме и участие в качестве продюсера, с премьерой запланированной на лето 2028 года.
Знаменитый Том Круз может стать самым высокооплачиваемым актером в истории Голливуда. Это произойдет при условии, что он получит рекордный гонорар за роль в фильме "Топ Ган 3".
Речь идет о его новом соглашении со студией Paramount. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Какой рекордный гонорар может получить Том Круз?
Если заработок актера превысит 130 миллионов долларов благодаря фиксированному гонорару и доле от прибыли, он может стать самым высокооплачиваемым актером в истории Голливуда.
Новое соглашение, которое актер заключил со студией Paramount, предусматривает не только его возвращение к роли Пита "Меверика" Митчелла, но и участие в качестве продюсера во франшизе.
Премьера третьей части фильма запланирована на лето 2028 года. Если "Топ Ган 3" повторит или превысит кассовые сборы предыдущей ленты, общие выплаты Тому Крузу могут достичь более 130 миллионов долларов. Лента уже находится на стадии производства. Об этом сообщало издание The Guardian.
Что известно о заработках Тома Круза?
- После премьеры предыдущей части Том Круз заработал около 100 миллионов долларов благодаря процентам от кассовых сборов.
- Это был один из самых высоких гонораров в его карьере.
- "Мэверик" стал одним из самых успешных фильмов, в частности потому, что вернул массовую аудиторию в кинотеатры после пандемии COVID-19.
- Том Круз является одним из ключевых актеров, без которого трудно представить эту ленту.
- Продюсер также отмечает, что рассчитывает на успех нового фильма.