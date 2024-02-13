61-летний актер из США Том Круз объявил о своих отношениях с Эльсиной Хайровой, 36-летней дочерью бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Рината Хайрова.

Известно, что ради россиянки, проживающей в Великобритании, актер находится в Лондоне и регулярно посещает свою возлюбленную в ее доме.

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Том Круз закрутил роман с россиянкой

В течение последних недель пара очень сблизилась, но они стремятся удерживать конфиденциальность относительно своих отношений. Однако, близкому окружению россиянки уже давно известно об официальности их отношений и частых ночевках Тома Круза в роскошной квартире Хайровой в Найтсбридже.

В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель, но волнуются, чтобы их не фотографировали вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность,

– говорится в DailyMail.

Россиянка Эльсина Хайрова имеет британское гражданство

Россиянка является дочерью бывшего депутата Госдумы России. Эльсина Хайрова, которой приписывают роман с 61-летним актером Томом Крузом, является причастной к убийствам украинцев. После распространения слухов о ее отношениях с Томом Крузом появилось видео, на котором террористы выражают благодарность россиянке за поставки беспилотников, устройств ночного видения и бронезащиты для вооружения оккупационных сил.



Благодарность избранницы Тома Круза от оккупантов / Фото российского батальона "Спарта"