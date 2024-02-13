Відомо, що заради росіянки, що проживає у Великій Британії, актор перебуває у Лондоні та регулярно відвідує свою кохану у її домі.

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Том Круз закрутив роман із росіянкою

Протягом останніх тижнів пара дуже зблизилася, але вони прагнуть утримувати конфіденційність щодо своїх стосунків. А проте, близькому оточенню росіянки вже давно відомо про офіційність їхніх відносин і часті ночівлі Тома Круза у розкішній квартирі Хайрової в Найтсбріджі.

У колі Ельсіни добре відомо, що вони з Томом тепер разом. Вони дуже зблизилися за останні кілька тижнів, але хвилюються, щоб їх не фотографували разом, бо хочуть зберегти свою конфіденційність,
– йдеться у DailyMail.

Росіянка Ельсіна Хайрова має британське громадянство

Росіянка є донькою колишнього депутата Держдуми Росії. Ельсіна Хайрова, якій приписують роман із 61-річним актором Томом Крузом, є причетною до вбивств українців. Після поширення чуток про її стосунки з Томом Крузом з'явилося відео, на якому терористи висловлюють подяку росіянці за постачання безпілотників, пристроїв нічного бачення та бронезахисту для озброєння окупаційних сил.

Подяка росіянці від окупантів
Подяка обраниці Тома Круза від окупантів / Фото російського батальйону "Спарта"