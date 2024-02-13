Відомо, що заради росіянки, що проживає у Великій Британії, актор перебуває у Лондоні та регулярно відвідує свою кохану у її домі.

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Том Круз закрутив роман із росіянкою

Протягом останніх тижнів пара дуже зблизилася, але вони прагнуть утримувати конфіденційність щодо своїх стосунків. А проте, близькому оточенню росіянки вже давно відомо про офіційність їхніх відносин і часті ночівлі Тома Круза у розкішній квартирі Хайрової в Найтсбріджі.

У колі Ельсіни добре відомо, що вони з Томом тепер разом. Вони дуже зблизилися за останні кілька тижнів, але хвилюються, щоб їх не фотографували разом, бо хочуть зберегти свою конфіденційність,

– йдеться у DailyMail.

Росіянка Ельсіна Хайрова має британське громадянство

Росіянка є донькою колишнього депутата Держдуми Росії. Ельсіна Хайрова, якій приписують роман із 61-річним актором Томом Крузом, є причетною до вбивств українців. Після поширення чуток про її стосунки з Томом Крузом з'явилося відео, на якому терористи висловлюють подяку росіянці за постачання безпілотників, пристроїв нічного бачення та бронезахисту для озброєння окупаційних сил.



Подяка обраниці Тома Круза від окупантів / Фото російського батальйону "Спарта"