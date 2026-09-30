Случайный момент с Томом Крузом тронул пользователей сети – актер просто решил поддержать сотрудницу

Том Круз привык спасать мир в "Миссии невыполнимой", но на этот раз обошлось без самолета, парашюта и прыжка с горы. Актер просто заметил сотрудницу, которая сидела одна, подумал, что она огорчена, и решил проверить, все ли с ней в порядке.

Как сообщает 24 Канал, этот момент попал в объектив камеры наблюдения, а впоследствии видео разлетелось по соцсетям. История оказалась еще милее – и немного смешнее – когда выяснилось, что помощь девушке на самом деле не была нужна. Она просто застряла в телефоне.

Том Круз подумал, что сотрудница расстроена

На видео женщина по имени Клементина сидит в комнате для персонала, склонившись над смартфоном. Круз проходил мимо вместе с людьми из своей команды, но обратил внимание на ее позу, остановился, вернулся в комнату и наклонился, чтобы спросить, все ли в порядке.

Увидев перед собой Тома Круза, девушка растерялась еще больше. Актер убедился, что с ней все в порядке, они обменялись дружеским "кулачком", после чего он пошел дальше.

Позже Круз вернулся

Клементина сама опубликовала запись с камеры наблюдения в TikTok. Она призналась, что во время неожиданной встречи едва могла что-то сказать, потому что совершенно не ожидала увидеть рядом одну из крупнейших звезд Голливуда.

Впрочем, в этой истории был еще один хэппи-энд: позже Круз снова встретил сотрудницу и согласился сфотографироваться с ней.

Сеть была тронута поступком актера

Видео быстро стало вирусным, а пользователи начали хвалить Круза за то, что он просто не прошел мимо человека, который показался ему расстроенным. Некоторые комментаторы даже делились собственными историями о работе с актером и утверждали, что такая внимательность к людям для него не является чем-то необычным.

В то же время нашлись и скептики, которые заподозрили рекламный трюк накануне выхода его нового фильма "Диггер". Никаких доказательств постановочности видео нет.