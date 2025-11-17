Легендарный Том Круз получил свой первый Оскар в кинокарьере

16 ноября 2025 года легендарный американский актер Том Круз получил Оскар. Престижную награду от Американской киноакадемии ему вручили во время церемонии Governors Awards.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety. В материале узнаете больше о награде и реакции актера.

Советуем 3 высокорейтинговые фильмы, которые каждый должен увидеть хотя бы раз в жизни

Что известно об Оскаре Тома Круза?

Это первый Оскар Тома Круза за всю его актерскую карьеру. Его отметили за выдающиеся достижения в жизни и исключительный вклад в развитие кинематографического искусства.

Награду вручал режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту. После этого Том Круз растрогал всех присутствующих своей речью.

Кино открывает для меня весь мир. Оно помогает мне ценить и уважать различия. Оно показывает нашу общую человечность, насколько мы похожи во многих аспектах. Независимо от того, откуда мы родом, в этом кинотеатре мы смеемся вместе, чувствуем вместе, надеемся вместе, и в этом сила этой формы искусства. Поэтому это так важно для меня,

– сказал актер.

Известно, что Круза уже несколько раз номинировали на Оскар, однако получить заветную статуэтку удалось только теперь.

Актер признался, что его любовь к кино началась еще в детстве. Он помнит, как был маленьким в темном кинотеатре, и луч света прорезал комнату и взорвался на экране. С того времени Круз точно понял, что кино – его призвание.

Ранее мы писали, что Том Круз получит свой первый Оскар за вклад в кинематограф. Читайте – по ссылке.

Какие фильмы сделали Тома Круза популярным?

За свою карьеру Том Круз стал известным благодаря действительно ярким лентам. Среди самых известных стоит отметить такие фильмы:

"Беззаботный",

"Топ Ган",

"Цвет денег",

"Человек дождя" и другие.

Одной из последних лент, которые заслуживают внимания в его кинокарьере, является "Миссия невыполнима".

Если вы до сих пор не видели ни одного фильма с его участием, вам стоит это исправить и окунуться в список действительно интересных лент, которые никого не оставляют равнодушным.