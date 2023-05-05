Том Круз приостановит съемки "Миссии невыполнимой", чтобы уехать на коронацию Чарльза III

Голливудская звезда Том Круз отложил свои кинопроекты, чтобы присутствовать на коронации короля Чарльза III. Британский монарх будет коронован в Лондоне 6 мая.

Круз приостановит съемки нового фильма "Миссия невыполнима", чтобы посетить историческое событие. "Том был приглашен на коронацию короля Чарльза, и он ни за что бы не отказался", – заявили в окружении актера.

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Том Круз посетит коронацию короля Чарльза III

Известно, что для коллег Тома это послужило настоящим шоком, поскольку актер чрезвычайно предан своему делу и никогда не отказывается от своего напряженного графика.

Это очень престижное событие, и Том – настоящий роялист, к тому же он теперь близок с принцем Уильямом и Кейт. Том сказал боссам киноиндустрии приостановить производство "Миссии невыполнимой" на выходные, посвященные коронации, чтобы убедиться, что он сможет присутствовать,

– пишет The Sun.

К тому же, американская звезда является близким другом сына Чарльза III и его жены Кейт. Интересно, что Том настолько сблизился с Уильямом и Кейт, что раньше пригласил их на премьеру фильма "Топ Ган: Мэверик".



Уильям, Кейт и Том Круз / Фото The Sun

Том Круз дружил с покойной Елизаветой II

Королева Великобритании была поклонницей американского актера Тома Круза. Известно, что за несколько недель до смерти звезда "Миссии невыполнимой" прилетал в Виндзорский дворец на обед.

Однако Ее Величество так и не успела встретиться с актером во второй раз. 60-летний Круз появился в рамках празднования платинового юбилея королевы, отмечая ее 70-летие на престоле. Однако тогда королева уже плохо чувствовала себя и не смогла встретиться с ним.